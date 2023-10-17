在单分子水平上与生物分子结合的聚糖的直接成像

马克斯普朗克固态研究所的有机化学家团队与蒂宾根大学和哥本哈根大学的研究人员合作，开发了一种显微镜方法来捕获与生物分子结合的聚糖的图像。 聚糖是参与各种生物过程的碳水化合物，通常存在于细胞表面。 这项发表在《科学》杂志上的研究展现了单分子水平成像技术的突破。

聚糖在蛋白质折叠中发挥着至关重要的作用，并且由于其在生物过程中的重要性而被广泛研究。 在这项研究中，研究人员使用电喷雾技术将与脂质和蛋白质分子（称为糖胺聚糖和糖缀合物）结合的聚糖推到银和铜表面上。 这允许使用扫描隧道显微镜对分子进行直接成像。

通过采用这项技术，研究小组能够识别聚糖链内的特定单糖，并深入了解聚糖在蛋白质主链上的方向和附着位置。 科学家们还通过捕获与粘蛋白蛋白结合的氧连接聚糖的图像来展示这种成像方法的应用，这可能有助于检测早期癌症生物标志物。

这种新颖的成像技术在各种研究工作中具有巨大的潜力，包括鉴定未知的糖脂和糖蛋白。 在单分子水平上可视化聚糖的序列和位置的能力为了解这些碳水化合物在生物过程中的结构特性和功能作用提供了有价值的见解。

Sumber: Kelvin Anggara 等人，在单分子水平上直接观察与蛋白质和脂质结合的聚糖，《科学》(2023)。 DOI：10.1126/science.adh3856