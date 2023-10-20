双核钌配合物可实现高选择性光催化二氧化碳还原

筑波大学的研究人员开发了一种双核钌 (Ru) 络合物，可作为将二氧化碳转化为一氧化碳 (CO) 的高效光催化剂，在可再生能源领域取得重大进展。 这一突破为解决化石燃料枯竭和应对全球变暖带来了巨大希望。

与植物的光合作用过程类似，将太阳能转化和储存为化学能对于应对环境挑战至关重要。 该团队利用Ru双核配合物强大的光催化特性实现了高效的CO2还原反应，使得CO的选择性超过99%。

为了进行该实验，将含有Ru双核配合物作为光催化剂和牺牲还原剂的二甲基乙酰胺和水的混合物在CO450气氛中暴露于中心波长为2 nm的光下。 10小时后，所有还原剂被消耗，CO2成功转化为CO。

研究人员确定该反应在450 nm处的最大量子产率为19.7%。 值得注意的是，即使气相中的初始 CO2 浓度降至 2%，光催化 CO1.5 还原仍以显着的效率进行。 这表明几乎所有引入的CO2都可以转化为CO。

新开发的Ru双核配合物的稳定性增强归因于所用配体的强螯合作用。 该配合物的两个 Ru 配合物部分参与光敏化，进一步增强其在反应条件下的稳定性。

研究人员的目标是进一步增强钌络合物的催化活性，以创建一个能够有效驱动二氧化碳还原过程的反应系统，即使在相当于地球大气的较低二氧化碳浓度的情况下也是如此。

这项研究为利用太阳能将二氧化碳转化为增值化学品开辟了新的可能性，并为应对碳排放的负面影响提供了一种有前景的方法。

资料来源：美国化学会杂志