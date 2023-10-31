揭示灰尘对恐龙灭绝的灾难性影响

许多人认为，小行星撞击导致了恐龙的灭亡，并迎来了哺乳动物的时代。 然而，最近的一项研究揭示了在它们的灭绝中发挥重要作用的一个关键因素：灰尘。

研究人员长期以来一直假设小行星撞击产生的尘埃是造成这场全球性灾难的原因之一。 在《自然地球科学》杂志上发表的一项新研究中，科学家们揭示了尘埃在导致物种灭绝和破坏地球生命平衡方面的强大作用。

通过分析北达科他州塔尼斯遗址的沉积证据，研究人员进行了模拟撞击后条件的模拟。 这些模拟表明，细粒灰尘是碎石喷射到大气中的副产品，对环境产生了深远的影响。 这些尘埃颗粒的尺寸为0.8-8.0微米，形成了全球云层，阻挡阳光并阻碍光合作用长达两年。

灰尘的沉降不仅仅是带来不便。 撞击产生的尘埃总量估计约为 2,000 十亿吨，超过珠穆朗玛峰重量的 11 倍。 它在大气层中存在了15年，使地球陷入黑暗和寒冷的状态。 地表温度下降了约 27 华氏度（15 摄氏度），开启了科学家所说的“影响冬季”。

这一灾难性事件引发了不同生态系统的一系列灭绝。 由于植物失去了通过光合作用生产食物的能力，食草动物挨饿，而食肉动物则没有猎物。 海洋领域食物网的崩溃导致微小浮游植物的死亡，进一步加剧了生态崩溃。

从这个“撞击冬天”中恢复过来需要几十年的时间，大约20年后才恢复到撞击前的温度条件。 在此期间，恐龙的统治地位结束，为哺乳动物崛起并成为地球上的优势生物提供了机会。

该研究强调了灰尘作为大规模灭绝的关键驱动因素的重要性。 虽然之前的研究主要集中在硫和烟灰等其他因素上，但这项研究强调了尘埃在重塑地球历史方面的核心作用。

常见问题解答：

问：恐龙灭绝的原因是什么？

答：恐龙的灭绝主要是由小行星撞击造成的，小行星撞击消灭了地球上很大一部分生命。

问：灰尘是如何导致它们灭绝的？

答：小行星撞击产生的尘埃阻挡了阳光，阻碍了光合作用，并引发了不同生态系统灭绝的连锁反应。

问：撞击冬季现象是恐龙灭绝所独有的吗？

答：地球历史上曾发生过撞击冬季，但结束恐龙时代的事件是最著名的例子。

问：地球花了多长时间才从撞击中恢复过来？

答：从撞击冬季的恢复需要几十年的时间，大约 20 年后才恢复到撞击前的温度条件。

问：有生物在灭绝事件中幸存下来吗？

答：能够进入休眠期或适应一般生活方式的生物体通常有更高的生存机会。 例如，小型哺乳动物在灾难后得以繁衍生息。