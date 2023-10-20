魔鬼彗星：接近地球的巨大天体访客

在广阔的夜空中，捕捉流星雨和罕见彗星飞掠的壮丽美景对于天文爱好者来说是一次有益的体验。 虽然流星雨可能经常发生，但彗星的出现却非常罕见。 然而，如果您对天体奇观感兴趣，请在您的日历上标记 2024 年，因为一颗名为 12P/Pons-Brooks 的巨大彗星将近距离接近地球，这会让您惊叹不已。 这颗巨大的彗星因其独特的角状形状而被称为魔鬼彗星，它比珠穆朗玛峰大得多。

据 Live Science 报道，21 年 2024 月 12 日，30P/庞斯-布鲁克斯彗星将非常接近地球。 这个天体访客的大小约为 5 公里，由冰、尘埃和气体的混合物——冷岩浆组成。 这颗彗星最近于 7 月 20 日至 69 日喷发，露出了其独特的一对角。 这次喷发标志着自 XNUMX 月 XNUMX 日以来的第二次喷发，此前该喷发经历了 XNUMX 年的休眠期。 目前，魔鬼彗星正在前往内太阳系的途中，正朝着最接近太阳的方向前进。

在近距离接近时，肉眼可以看到魔鬼彗星，不过使用望远镜可以增强视野。 值得注意的是，尽管它的名字不祥，但专家向我们保证，这颗彗星不会对地球构成威胁。 在与我们的星球相遇后，这颗彗星将继续其前往太阳系外缘的旅程，直到 2095 年才从我们的视野中消失。

12P/庞斯-布鲁克斯或魔鬼彗星的发现归功于天文学家让·路易斯·庞斯 (Jean-Louis Pons)，他于 12 年 1812 月 20 日首次发现它。这颗彗星以其活跃的冰火山而闻名，是已确定的 XNUMX 颗彗星之一持续的火山活动。 一些专家甚至将其形状与《星球大战》系列电影中标志性的千年隼号航天器进行比较。

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– 生活科学