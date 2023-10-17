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巨大的“有角”彗星冲向地球

By曼波布雷西亚

17月 2023日，XNUMX
巨大的“有角”彗星冲向地球

科学家们有了一个惊人的发现，这可能会为 2020 年增添末日色彩。 一颗巨大的彗星，尺寸是珠穆朗玛峰的三倍，已经爆炸，现在正在飞向地球。 这颗彗星被称为 12P/Pons-Brooks，是一颗低温火山彗星，也称为冷火山。 它的直径达到惊人的 18.6 英里，相当于一座小城市的大小。

这次爆炸事件发生在5月XNUMX日，标志着这个星际冰块在过去四个月内第二次喷发。 英国天文学协会发现了这次爆炸，他们观察到彗星由于彗发（彗发是围绕其核心的气体云）反射的光而显得更加明亮。

爆炸导致彗星上形成了“角”，类似于有角生物的形状，甚至类似于《星球大战》中的千年隼宇宙飞船。 这些角的形成原因尚未确定，但专家推测可能与彗核的奇特形状有关。

尽管其轨迹令人震惊且外观不祥，但 12P/Pons-Brooks 并没有立即构成威胁。 预计它将于 2024 年 2095 月到达距离地球最近的点，变得肉眼可见。 之后，它将被弹射回太阳系，直到XNUMX年才会返回。

这颗彗星并不是唯一一颗具有爆炸倾向的彗星。 12P 是已知的 20 颗拥有活跃冰火山的彗星之一。 另一个著名的例子是 29P/Schwassmann-Wachmann，它最近发生了 12 年来最大规模的喷发，向太空释放了约 1 万吨冷岩浆。

虽然一颗巨大彗星冲向地球的前景可能听起来令人震惊，但科学家向我们保证，目前还没有必要惊慌。 这一天体事件提供了一个观察和研究彗星穿过太阳系的绝佳机会。

来源：
– 生活科学
– 科学时报
– 太空天气档案
– SpaceReference.org

By 曼波布雷西亚

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