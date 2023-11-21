12P/庞斯布鲁克斯彗星的有趣历史和令人惊讶的行为

1812 年，法国天文学家 Jean Louis Pons 首次观测到 12P/Pons-Brooks 彗星，当时它是一个没有尾巴的无形物体。 在接下来的几周里，它的亮度和能见度不断提高，到 4.0 月份达到了 65 级，尾部高度为 75 度。 几位天文学家尝试计算它的轨道，确定它是一颗周期彗星，周期约为 XNUMX 至 XNUMX 年。

时间快进到 1883 年，美国彗星观察家威廉·R·布鲁克斯 (William R. Brooks) 在寻找彗星的过程中重新发现了这颗彗星。 它最初很微弱，后来经历了意想不到的亮度爆发，从11.0星等转变为8.0星等，并变得肉眼可见。 详细的草图显示了一个核心，其中有马蹄形的喷射流。 这颗彗星于 1884 年 XNUMX 月最接近太阳，并逐渐变暗，于当年 XNUMX 月消失。

在接下来的几年里，轨道计算表明彗星可能会在 1954 年回归。1953 年，这颗彗星被重新发现，亮度显着爆发，一夜之间亮度增加了 100 倍。 22 年 1954 月 XNUMX 日，它到达了距离太阳最近的点，称为近日点。经过近日点后，从南半球变得更加可见。

12P/庞斯-布鲁克斯彗星沿着椭圆轨道运行，近日点约为地球到太阳距离的四分之三。 这个轨道与哈雷彗星的轨道相似。 此外，13P/奥尔伯斯彗星、23P/布罗森-梅特卡夫彗星和 20D/威斯特法尔彗星虽然已不复存在，但具有相似的轨道，因此获得了海王星彗星家族的称号。

近年来，12P/庞斯布鲁克斯彗星因其意想不到的亮度而受到人们的关注。 它于 2020 年恢复，最初非常微弱，视星等为 23.0 等，但后来亮度增至 10.0 等左右。 人们观察到亮度突然爆发，让人想起它在 1883 年的行为，导致它的彗发扩大并类似于马蹄铁或魔鬼角的形状。

这些爆发的确切原因尚不清楚，但科学家推测，彗核内气体的积聚导致了裂缝，将尘埃和冰释放到太空中，导致亮度暂时增加。 随着彗星继续它的旅程，天文学家热切地预测它未来的运动和行为。

常见问题解答

1. 12P/庞布鲁克斯彗星的周期是多少？

12P/庞斯-布鲁克斯彗星的周期约为 65 至 75 年。

2. 之前在 1883 年和 1953-54 年对彗星的观测是如何揭示出意想不到的亮度爆发的？

在这些观测过程中，彗星的亮度突然增加，可能是由于其核内气体积聚，导致尘埃和冰释放到太空中。

3. 12P/庞斯布鲁克斯彗星的轨道与哈雷彗星的轨道相比如何？

12P/庞斯-布鲁克斯彗星的轨道在形状和大小上与哈雷彗星相似，尽管哈雷彗星的运行方向与行星相反。

4. 海王星彗星家族中还有哪些彗星？

除了 12P/庞斯-布鲁克斯彗星之外，13P/奥尔伯斯彗星、23P/布罗森-梅特卡夫彗星和 20D/威斯特法尔彗星也是海王星彗星家族的一部分。

5. 为什么12P/庞斯布鲁克斯彗星被称为“魔鬼彗星”？

12P/庞斯-布鲁克斯彗星因其在爆发事件中奇特的外观，类似于魔鬼角的形状而赢得了“魔鬼彗星”的绰号。