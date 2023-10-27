一张新地图为未来的宇航员揭示了火星上的地下水

美国宇航局资助的地下水冰测绘项目（SWIM）最近发布的地图展示了火星上可能埋有冰的区域，为未来的宇航员提供了潜在的资源。 这第四组地图被认为是迄今为止最详细的，利用了来自美国宇航局各种任务的数据，包括火星勘测轨道飞行器、火星奥德赛和火星全球勘测者号。

火星勘测轨道飞行器上安装的高分辨率摄像机显着提高了最新 SWIM 地图的细节水平。 以前的迭代依赖于较低分辨率的成像仪、雷达、热成像仪和光谱仪，而最新版本则受益于来自上下文相机和高分辨率成像科学实验 (HiRISE) 的附加数据。 HiRISE 捕获了一个相当大的撞击坑，揭示了隐藏在地表下的大量冰，这是一个令人兴奋的发现。

该地图揭示了火星中纬度地区的地下冰水，该地区是未来任务的理想区域，因为其大气层较厚，有利于航天器下降。 降落在北部中纬度地区最南端的宇航员将接近埋冰，同时享受稍微温暖的天气。

挖掘地点靠近赤道的位置是有利的，因为为宇航员及其设备维持合适的温度所需的能量较少。 宇航员将从地下冰中提取水供饮用和作为火箭燃料的资源而受益匪浅。 了解火星中纬度地区地下冰分布的变化也有助于解开火星的气候历史。

随着 NASA 继续探索和研究火星，SWIM 的最新地图为人类未来探索火星提供了宝贵的见解，突出显示了可能有助于科学研究和持续任务的潜在着陆点和资源。