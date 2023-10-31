预测蛋白质结构：DeepMind 的 AlphaFold 彻底改变了药物发现

继2016年突破性发布DeepMind开发的人工智能系统AlphaFold后，最新版本AlphaFold 2于2020年首次亮相。然而，DeepMind的创新并没有就此止步。 今天，DeepMind 宣布发布 AlphaFold 2 的继任者，拥有新的和增强的功能，有可能彻底改变药物发现。

最新版本的 AlphaFold 能够为蛋白质数据库（世界上最大的开放获取生物分子数据库）中的几乎所有分子生成预测。 Isomorphic Labs 是 DeepMind 的子公司，专注于药物发现，已经在利用这种先进的模型来帮助治疗药物设计。 通过表征对疾病治疗至关重要的各种分子结构，新的 AlphaFold 模型旨在加速新的有效药物的开发。

新 AlphaFold 的独特之处在于其范围超出了蛋白质预测。 DeepMind 声称，该模型可以准确预测配体的结构，配体是与受体蛋白结合并诱导细胞通讯变化的分子。 此外，它还可以预测核酸的结构（其中包含重要的遗传信息）和翻译后修饰（涉及蛋白质产生后发生的化学变化）。

预测蛋白质配体结构对于药物发现至关重要，因为它使科学家能够识别和设计具有治疗特性的潜在强大分子。 传统上，药物研究人员依赖对接方法，其中涉及模拟蛋白质和配体如何相互作用。 这些方法需要参考蛋白质结构和建议的配体结合位置。 然而，使用最新的 AlphaFold，不再需要参考蛋白质结构或建议位置。 该模型可以预测尚未广泛表征的蛋白质结构，并模拟它们与其他分子的相互作用。 这种水平的建模超越了当前对接方法的能力。

DeepMind 强调，他们的最新模型在预测抗体结合（药物发现的关键领域）方面表现出了重大进步。 新型 AlphaFold 的卓越性能清楚地证明了人工智能在增强我们对人体内复杂分子机制的理解方面的潜力。

尽管其功能非凡，但最新的 AlphaFold 并不完美。 在一份详细的白皮书中，DeepMind 和 Isomorphic Labs 的研究人员承认，该系统在预测 RNA 分子结构时存在局限性。 RNA分子在携带体内蛋白质合成指令方面发挥着至关重要的作用。 然而，很明显，DeepMind 和 Isomorphic Labs 都在积极努力解决这一限制并进一步完善他们的人工智能系统。

常见问题解答：

问：什么是 AlphaFold？

答：AlphaFold 是 DeepMind 开发的人工智能系统，可以准确预测人体内的蛋白质结构。

问：AlphaFold 如何帮助药物发现？

答：通过准确预测蛋白质结构以及与配体的相互作用，AlphaFold 有助于识别和设计潜在药物的新分子。

问：什么是配体？

答：配体是与受体蛋白结合并影响细胞通讯的分子。

问：什么是核酸？

答：核酸是含有对各种生物过程至关重要的遗传信息的分子。

问：AlphaFold 与对接方法有何不同？

答：AlphaFold 可以预测蛋白质结构，无需参考结构或建议的结合位置，超越了当前对接方法的能力。

问：AlphaFold 目前的限制是什么？

答：AlphaFold 在准确预测 RNA 分子的结构方面仍然面临挑战，RNA 分子在蛋白质合成中发挥着至关重要的作用。