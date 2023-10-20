印度洋发现珊瑚礁白化的最深层证据

科学家在印度洋取得了突破性的发现，发现了有记录以来最深的珊瑚礁白化证据。 这一证据是在超过 90 米的深度发现的，意义重大，因为它揭示了珊瑚礁受到损害的严重程度，而珊瑚礁对于海洋生态系统的健康至关重要。

普利茅斯大学研究人员在《自然通讯》上发表的一项研究发现，位于印度洋海面以下 90 多米的珊瑚礁区域出现了大范围的白化，某些地区高达 80% 的珊瑚礁受到影响。 这种损害可归因于印度洋海水温度上升 30%。

这一令人惊讶的发现与之前的观点相矛盾，即更深的珊瑚对海洋变暖的抵抗力更强。 该研究的首席研究员菲尔·霍斯古德博士表达了他的惊讶之情，他说：“世界各地相似深度的珊瑚礁很可能面临类似气候变化的风险。”

研究人员在研究中印度洋期间利用水下机器人和卫星生成的海洋学数据。 在 2019 年 XNUMX 月的一次研究巡航中，他们使用配备摄像头的遥控水下航行器观察到了更深珊瑚礁中珊瑚白化的最初迹象。 这种白化是由温跃层加深引起的，温跃层的温度随着深度的变化而迅速变化，这与类似于厄尔尼诺现象的区域气候模式有关，并因气候危机而进一步加剧。

虽然受影响的珊瑚礁的某些部分在 2020 年至 2022 年间已显示出恢复的迹象，但科学家强调加强深海监测工作的紧迫性。 预计中光珊瑚可以弥补浅水珊瑚的损害，但事实证明它们也很脆弱。

印度政府数据显示，过去几十年里，热带印度洋的海洋变暖显着上升，1年至1951年海面温度（SST）平均上升约2015摄氏度。 这种变暖的速度为每十年 0.15 摄氏度。

这一发现强调需要立即采取行动应对气候变化并保护全世界的珊瑚礁。 应加大监测力度，了解受损程度，并为这些脆弱的生态系统制定有效的保护战略。

来源：

– 自然通讯（研究）

– 普利茅斯大学（研究机构）

– 印度政府数据