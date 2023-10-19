印度洋发现的最深的珊瑚礁白化证据

普利茅斯大学科学家进行的一项新研究揭示了印度洋海面以下近 300 英尺的珊瑚礁上已知最深的珊瑚白化证据。 当温度、营养物质或光线变化等压力因素导致珊瑚排出其组织中的虫黄藻时，就会发生珊瑚白化，导致珊瑚变白。 珊瑚白化的最常见原因是气候变化导致的海洋温度升高。

中光珊瑚生态系统位于较深和较冷的水域，以前被认为是浅水珊瑚礁的避难所。 然而，研究发现这些生态系统和浅层珊瑚之间的联系有限，强调需要了解它们对海洋变暖的敏感性。 中印度洋的白化事件归因于印度洋偶极子，它导致海洋温度上升30%，并损害了据信对变暖具有抵抗力的深处80%的珊瑚礁。

该研究的合著者菲利普·霍斯古德博士对这一发现表示惊讶，他指出，较深的珊瑚由于居住在较凉爽的水域，因此被认为能够抵御海洋变暖。 然而，这项研究表明，更深的珊瑚礁也面临着气候变化的风险。

这项研究题为“与温跃层深度变化相关的中光珊瑚白化”，发表在《自然通讯》杂志上。 普利茅斯大学的研究人员十多年来一直在中印度洋进行研究。 在研究巡航期间，他们结合使用卫星生成的数据、现场监测和水下机器人来收集有关该地区海洋学和生物多样性的信息。

研究人员在 2019 年 XNUMX 月的一次研究巡航中发现了珊瑚受损的证据。带有监控摄像头的远程操作水下航行器捕获了白化珊瑚的图像，而浅水珊瑚礁没有显示白化迹象。 对航行期间收集的数据以及有关海洋温度的卫星信息的进一步分析表明，白化是由温跃层加深引起的，这是由于气候变化放大了自然变化周期。

该研究强调了中光珊瑚生态系统对热应力的脆弱性，并强调了监测深海海底的重要性。 自白化事件以来，大部分珊瑚礁的恢复表明中光珊瑚有恢复的潜力，但也引起了人们对未来白化事件对珊瑚死亡率和生物多样性丧失的影响的担忧。

研究人员得出的结论是，扩大我们对气候变化对深水珊瑚影响的了解至关重要，因为这些生态系统在很大程度上仍未得到充分研究。 厄尔尼诺现象和印度洋偶极子的综合影响正在加剧该地区所感受到的影响，强调需要进一步研究和保护工作来保护这些重要的栖息地。

来源：

– 普利茅斯大学：（未提供网址）

– EcoWatch：（未提供 URL）