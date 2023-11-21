甜樱桃育种进展的新见解

近年来，通过利用分子标记和基因组测序，通过标记辅助选择（MAS）来改善关键性状，甜樱桃育种取得了重大进展。 然而，传统的育种方法因效率低、成本高而面临挑战。 为了克服这些障碍，研究人员转向高分辨率全基因组关联研究（GWAS）来加速新的和改良的甜樱桃品种的育种。

在最近发表的一篇题​​为“对捷克大量甜樱桃 (Prunus avium L.) 果实成熟度和品质性状进行高分辨率全基因组关联研究”的出版物中，研究人员在 Illumina NovaSeq 6000 平台上采用了双端测序。 这种方法产生了一个巨大的 4.15-Tb 序列，提供了广泛的基因组覆盖，并允许在樱桃种质中鉴定超过 1.7 万个高质量的单核苷酸多态性 (SNP)。

使用主成分分析（PCA）和贝叶斯信息准则（BIC）进行的深入分析揭示了一个没有明显遗传亚群的同质群体。 然而，在各种性状中观察到显着的变异，特别是在遗传资源收藏（CGR）材料中。 不同种群之间颜色性状差异显着，CGR 种质显示出更广泛的色谱，而育种材料 (BM) 种质的尺寸性状（如果实重量）更大。

使用 FarmCPU 模型的 GWAS 确定了与 59 个性状相关的 10 个 SNP，包括收获时间、果实颜色和果肉颜色。 一个重要的发现是鉴定出 MYBXNUMX 区域的缺失，该区域在水果颜色决定中发挥作用。 此外，还发现了 SNP 标记与果实硬度、大小和重量之间的关联，为了解这些重要性状的遗传基础提供了见解。

此外，还鉴定出了含有显着 SNP 的单倍型块，有助于绘制与特定性状相关的候选基因。 在确定的 141 个候选基因中，有 104 个具有已知功能，揭示了它们在确定樱桃表型中的潜在作用。

这些发现有助于绘制详细的甜樱桃遗传图谱，并为未来的育种工作奠定坚实的基础。 通过了解关键表型性状的遗传决定因素，研究人员可以加速开发具有增强特性的新甜樱桃品种。

常见问题

问：什么是甜樱桃育种中的标记辅助选择（MAS）？

答：标记辅助选择 (MAS) 是一种育种技术，涉及使用分子标记来识别甜樱桃植物中感兴趣的特定性状。 通过选择具有所需标记的个体，育种者可以提高产生具有这些所需性状的后代的机会。

问：高分辨率全基因组关联研究（GWAS）如何帮助甜樱桃育种？

答：高分辨率全基因组关联研究 (GWAS) 使研究人员能够识别特定遗传标记（称为单核苷酸多态性 (SNP)）与甜樱桃关键性状之间的关联。 通过精确定位这些关联，育种者可以选择性地培育具有所需性状的个体，从而开发出改良品种。

问：甜樱桃育种中的单倍型块是什么？

答：单倍型块是基因组的一部分，其中一组 SNP 在群体中一起遗传。 在甜樱桃育种中，单倍型块可以帮助识别基因组中包含与特定性状相关的候选基因的区域。 通过研究这些模块，育种者可以深入了解所需性状的遗传基础，并促进有针对性的育种工作。

问：这项研究的结果对甜樱桃育种有何帮助？

答：这项研究的结果为了解甜樱桃关键性状的遗传决定因素提供了宝贵的见解。 通过了解果实成熟度、质量、颜色、硬度和大小等性状的遗传基础，育种者可以在选择亲本进行杂交时做出更明智的决定。 这些知识最终可以加快新的改良甜樱桃品种的开发，这些品种具有增强的特性，可以满足市场需求和消费者偏好。