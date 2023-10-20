神经系统和免疫系统之间错综复杂的舞蹈：来自神经免疫轴的见解

尽管神经系统和免疫系统是不同的实体，但它们之间有着复杂的相互依存关系。 这两个系统之间复杂的舞蹈，被称为神经免疫轴，在协调大脑、皮肤和胃肠道的各种生理过程中发挥着至关重要的作用。 这些系统中细胞之间的通信让哈佛医学院免疫生物学家 Isaac Chiu 等科学家着迷。

Chiu 的研究重点是揭示神经退行性变、细菌性皮肤感染以及脑膜炎、炭疽和结肠炎等微生物感染中 T 细胞、小胶质细胞和细菌之间复杂的相互作用。 他的发现揭示了疼痛和炎症的新机制，揭示了神经元、免疫细胞和微生物在这些过程中的作用。

疼痛是身体感知危险的基本能力，与免疫系统密切相关。 伤害感受器神经元负责介导疼痛，通过双向串扰与免疫细胞相互作用。 免疫细胞产生的物质可以直接影响神经，使它们对疼痛更加敏感。 反过来，伤害感受器储存免疫细胞可以感知的神经肽，从而影响它们的行为。

Chiu 的研究团队专注于降钙素基因相关肽 (CGRP) 等神经肽及其与免疫细胞，特别是巨噬细胞、中性粒细胞、单核细胞、T 细胞和 B 细胞的相互作用。 研究小组发现，这些神经肽和免疫细胞受体之间的相互作用可以影响细胞因子的产生、巨噬细胞极化、中性粒细胞募集和 T 细胞反应。 这些神经肽在免疫中发挥强大的调节作用。

在微生物感染的背景下，Chiu 的团队发现了关于疼痛纤维如何被细菌劫持的有趣见解。 例如，在由肺炎链球菌和无乳链球菌引起的脑膜炎中，这些病原体通过一种称为肺炎球菌溶血素的成孔毒素激活伤害感受器神经元。 这种激活导致 CGRP 的产生，进而抑制巨噬细胞产生保护性细胞因子，使细菌能够生存并更容易侵入大脑。

通过研究，Chiu 和他的团队已经能够操纵动物模型中的神经免疫轴，以增强免疫系统抵抗脑膜炎等细菌感染的能力。 通过针对特定的分子相互作用并使用体内和体外方法，他们深入了解了神经元、免疫细胞和微生物之间的复杂相互作用。

这项研究对治疗策略具有重要意义。 通过靶向疼痛途径，例如阻断 CGRP，有可能增强针对感染的免疫反应。 对神经免疫轴的理解为治疗各种疾病和感染开辟了全新的可能性领域。

资料来源：《科学家》、Wiley 在线图书馆、《自然评论免疫学》、国家牙科和颅面研究所