月船三号任务：冰冻之旅即将结束

印度旨在探索月球南极的月船三号任务似乎已经结束。 在经历了持续两周的寒冷月夜后，着陆器和月球车尚未对印度空间研究组织（ISRO）的通信尝试做出回应。 尽管遭遇挫折，但这次任务仍然可以被认为是成功的，因为它标志着航天器首次在月球南极地区成功着陆。

这一成就的意义在于，南极永久阴影的陨石坑中含有大量的冰冻水。 这种宝贵的资源对于未来的月球任务和宇航员建立基地至关重要。 继其前身月船 3 号坠毁后，月船 2 号也是印度空间研究组织首次在月球上成功着陆月球车和着陆器。

人们希望新农历的阳光能让夜间进入睡眠模式的着陆器和漫游车恢复活力。 然而，随着时间的流逝，他们醒来的机会越来越少。 月球夜晚的极低气温低至-250摄氏度（-418华氏度），这对航天器构成了重大挑战。 漫游车的小电池容量为 10 安培小时，在夜间之前充满电，太阳能电池板的位置可以接收入射的星光。 着陆器配备了 62.5 安培小时的电池，也为月球日做好了准备。

ISRO 与着陆器和漫游车重新建立联系的努力迄今为止尚未成功。 一旦有足够的太阳能发电，两辆车上预装的自主逻辑应该会让它们恢复生机，前提是它们能够在月夜的恶劣条件下幸存下来。 然而，航天器组件的设计无法承受如此极端的温度，这引发了人们对其功能能力的担忧。

ISRO的希望部分是基于中国嫦娥四号任务的成功，该任务着陆在月球背面并多次成功苏醒。 尽管如此，月船三号的命运仍然不确定，因为着陆器的发射器需要证明其功能以确认任务的继续。

如果任务确实结束，月船三号作为第一艘登陆月球南极地区的航天器的重要性仍然是月球探索的里程碑。

来源：

– ISRO Twitter 帐户

– 印度时报

- 英国广播公司的新闻