逸耘居

揭开新技术和人工智能的力量

科学

单独的隐秘地点和轻松的河浸：阿巴拉契亚步道的第 145 天

By罗伯特·安德鲁

7 年 2023 月 XNUMX 日
单独的隐秘地点和轻松的河浸：阿巴拉契亚步道的第 145 天

在阿巴拉契亚小道的第 145 天，这位徒步旅行者睡了一个安稳的觉，并于 9:35 醒来，感觉神清气爽。 在单独的秘密地点度过了一个悠闲的早晨后，他们以一杯巨大的能量饮料作为早餐开始了徒步旅行。 带着更轻的背包和咖啡因的提振，他们在出发时精神抖擞。

在早上进行一段漫长的下坡之前，这位徒步旅行者还有一座 4 千米的山峰需要征服。 他们正在朝着征服新罕布什尔州所有 48 座海拔 4,000 英尺以上山峰的目标取得进展。 至此，他们已经完成了十九座巅峰。

在徒步旅行期间，徒步旅行者喜欢听有声读物，并期待尽快完成它。 他们计划在漫步缅因州森林时开始创作梭罗的《缅因森林》。 在安德罗斯科金河 (Androscoggin River) 偶遇徒步旅行者，我们在水中畅游一番。 他们花了一些时间与其他徒步旅行者聊天，甚至在 YouTube 上观看了一部名为《功夫之怒》的电影预告片。

下午 3 点左右回到步道后，徒步旅行者遇到了一些自国家奥委会以来从未见过的熟悉面孔。 他们回顾了自上次会议以来所走过的 1,500 多英里的路程。 尽管由于河水倾角而绕道而行，徒步旅行者还是在山峰上找到了合适的隐形帐篷地点。 他们在火边享用了简单的晚餐，包括佛蒙特州切达干酪、萨拉米香肠、牛肉条、chia mio 和糖果。 为了补充营养，他们还服用了多种维生素软糖。

当徒步旅行者安顿下来过夜后，他们期待着第二天早点出发。 他们的目标是到达 Speck Pond 和附近的避难所，标志着他们进入了这条路线的最后一个州：缅因州。 这将是一段 21 英里的旅程，让他们更接近完成全程徒步冒险。

来源：
- 冒险档案 - https://adventurearchives.org/
- 迷航 - https://thetrek.co/

By 罗伯特·安德鲁

相关帖子

科学

超大质量黑洞迷人的吃零食习惯

9 年 2023 月 XNUMX 日 罗伯特·安德鲁
科学

研究人员创造了可以在复杂环境中导航的“无脑”软机器人

9 年 2023 月 XNUMX 日 曼波布雷西亚
科学

新发现：类太阳恒星上的超大质量黑洞零食

9 年 2023 月 XNUMX 日 薇琪斯塔夫罗普卢

你错过了

新闻中心

A Bright New Comet: Comet Nishimura

9 年 2023 月 XNUMX 日 曼波布雷西亚 0条评论
技术

网络话语对视频游戏配音演员的影响——《Starfield》的反思

9 年 2023 月 XNUMX 日 罗伯特·安德鲁 0条评论
科学

超大质量黑洞迷人的吃零食习惯

9 年 2023 月 XNUMX 日 罗伯特·安德鲁 0条评论
新闻中心

乐高为星球大战粉丝推出全新 UCS Venator 套装

9 年 2023 月 XNUMX 日 曼波布雷西亚 0条评论