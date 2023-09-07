单独的隐秘地点和轻松的河浸：阿巴拉契亚步道的第 145 天

在阿巴拉契亚小道的第 145 天，这位徒步旅行者睡了一个安稳的觉，并于 9:35 醒来，感觉神清气爽。 在单独的秘密地点度过了一个悠闲的早晨后，他们以一杯巨大的能量饮料作为早餐开始了徒步旅行。 带着更轻的背包和咖啡因的提振，他们在出发时精神抖擞。

在早上进行一段漫长的下坡之前，这位徒步旅行者还有一座 4 千米的山峰需要征服。 他们正在朝着征服新罕布什尔州所有 48 座海拔 4,000 英尺以上山峰的目标取得进展。 至此，他们已经完成了十九座巅峰。

在徒步旅行期间，徒步旅行者喜欢听有声读物，并期待尽快完成它。 他们计划在漫步缅因州森林时开始创作梭罗的《缅因森林》。 在安德罗斯科金河 (Androscoggin River) 偶遇徒步旅行者，我们在水中畅游一番。 他们花了一些时间与其他徒步旅行者聊天，甚至在 YouTube 上观看了一部名为《功夫之怒》的电影预告片。

下午 3 点左右回到步道后，徒步旅行者遇到了一些自国家奥委会以来从未见过的熟悉面孔。 他们回顾了自上次会议以来所走过的 1,500 多英里的路程。 尽管由于河水倾角而绕道而行，徒步旅行者还是在山峰上找到了合适的隐形帐篷地点。 他们在火边享用了简单的晚餐，包括佛蒙特州切达干酪、萨拉米香肠、牛肉条、chia mio 和糖果。 为了补充营养，他们还服用了多种维生素软糖。

当徒步旅行者安顿下来过夜后，他们期待着第二天早点出发。 他们的目标是到达 Speck Pond 和附近的避难所，标志着他们进入了这条路线的最后一个州：缅因州。 这将是一段 21 英里的旅程，让他们更接近完成全程徒步冒险。

来源：

- 冒险档案 - https://adventurearchives.org/

- 迷航 - https://thetrek.co/