一睹黑暗星系的神秘世界

暗物质是一种神秘而难以捉摸的物质，构成了我们宇宙的重要组成部分，它继续让天文学家着迷。 虽然暗物质在很大程度上仍然无法观测到，但科学模型表明，暗物质占宇宙的 26%，超过了我们可以看到的普通物质的数量。

在探索宇宙秘密的过程中，天文学家遇到了主要由暗物质组成的星系。 其中一项发现是 44 年的蜻蜓 2016 超漫射星系 (UDG)。尽管它的质量与我们的银河系相当，但缺乏明亮的恒星和典型的星系结构暗示了暗物质在这个神秘星系中的主导地位。

科学家们还发现了“近暗星系”，它们还没有达到完全黑暗的程度。 这些星系的光度有限，并且含有大量的暗物质。 在一项突破性的发现中，研究人员最近可能发现了迄今为止最大的近暗星系。

这个天体被称为“Nube”星系，估计已有大约 10 亿年的历史。 它的发现是通过对 IAC Stripe 82 Legacy Project 收集的数据进行分析得出的，该项目重点关注 SDSS 望远镜拍摄的天空特定区域。 Nube 的与众不同之处在于其半质量半径达到 22,500 光年，是 UDG 平均半径的三倍。

此外，努贝星系的光发射水平极低，导致其表面亮度仅为 26.75 mag/arcsec2。 从这个角度来看，常规 UDG 已被认为是可观测宇宙中最微弱的星系之一，其表面亮度要亮十倍。 事实上，超过 22 星等/角秒的深空天体被认为是微弱的，完全黑暗的天空表面亮度为 21.8 星/角秒。

努贝星的恒星质量约为太阳的 390 亿倍，与银河系的光度相比显得黯然失色。 然而，值得注意的是，即使是典型的 UDG 所含的恒星数量也仅为我们所在星系的 1%，这使得比较这两种类型的星系有些不公平。

努贝星系的发现引发了科学家们对其起源和独特性质的热烈讨论。 它的奇特性质是它形成的结果，还是后来发生了一些变革？ 未来为解开这些黑暗星系之谜提供了令人兴奋的前景。

常见问题

问：什么是暗物质？

答：暗物质是一种不发射、吸收或反射光的物质形式，使其通过传统手段不可见且无法检测到。 据信它约占宇宙的26%。

问：什么是近暗星系？

答：近暗星系是指光度有限且含有大量暗物质的星系。 这些星系并非完全黑暗，但接近满足该定义。

问：努贝星系是如何被发现的？

答：Nube 星系是通过分析 IAC Stripe 82 Legacy 项目的数据而确定的。 该项目重点关注 SDSS 望远镜拍摄的天空特定区域。

问：努贝星系与银河系相比如何？

答：努贝星系的恒星质量约为太阳的 390 亿倍，而银河系的质量约为太阳的 3,800 倍。 然而，比较两者是具有挑战性的，因为即使是典型的 UDG 的恒星也比银河系少得多。

问：暗星系的发现意味着什么？

答：暗星系的发现引发了关于此类天体的起源和性质的有趣问题。 科学家们对它们的奇特特性是在形成过程中出现的还是后来变革事件的结果感到着迷。