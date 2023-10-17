新分析表明，神秘的暗物质可能通过暗光子与正常物质相互作用

一个国际物理学家团队最近进行的一项分析为高能散射实验的某些数据提供了潜在的解释。 研究人员提出，暗光子（与暗物质相关的假设粒子）可能是这些观察结果的原因。 暗物质约占宇宙质量的 85%，因其不与电磁辐射相互作用而得名。

暗光子是暗区的一部分，暗区是暗物质所在的宇宙的假设部分。 这些粒子可能通过规范玻色子（称为暗光子）的混合与普通物质弱耦合。 这种耦合可以让我们深入了解暗物质的本质及其与宇宙其他部分的相互作用。

该分析由澳大利亚阿德莱德大学的尼古拉斯·亨特·史密斯和他的同事领导，并发表在《高能物理学杂志》上。 在他们的研究中，研究人员在杰斐逊实验室角动量框架内对高能散射数据进行了全局量子色动力学分析。

结果表明，包含暗光子的模型比竞争的标准模型假设更受欢迎。 这种偏好的显着性以 6.5 个标准差来衡量。 该分析集中于深层非弹性散射实验，其中涉及高能探针与质子相互作用，从而确定质子内夸克动量的分布。

虽然阿贡国家实验室的理论物理学家蒂姆·霍布斯认为这项研究具有“挑衅性”，但他强调需要进一步研究和更好的不确定性量化。 其他实验，例如电子-正电子实验，也可以为暗光子的存在提供有价值的见解。

这一分析为研究暗物质并揭示其神秘本质开辟了新的机会。 通过进一步研究暗光子的性质和相互作用，科学家希望更好地了解暗物质在宇宙中的作用。

来源：

– 来源文章：Phys.org “来自黑暗面的信使：暗物质可能通过一种称为暗光子的假设粒子与正常物质相互作用。”

– 期刊文章：《高能物理学杂志》“深度非弹性散射中的暗光子：与标准模型的偏差为+6.5σ。”