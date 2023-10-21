双黑洞可能比之前认为的更稳定

科学家发现双黑洞可能比最初想象的更稳定。 当大质量恒星坍缩成无限密集的“奇点”时，这些黑洞就形成了。 由于质量比太阳大得多，它们具有强大的引力，甚至连光也无法逃脱。 通常，当两颗大质量恒星相互绕转时，就会形成双星黑洞。

当这些黑洞移动时，它们会产生引力波，将角动量带离系统。 这导致黑洞螺旋在一起，最终碰撞并形成一个更大的黑洞。 此前，人们认为这个过程是不可避免的，双黑洞总是会成为孤立的物体。

然而，科学家现在了解到宇宙正在膨胀，并且由于所谓的暗能量，这种膨胀正在加速。 这种暗能量使黑洞位于不断膨胀的时空结构中，这增加了它有助于保持双黑洞分离的可能性。

南安普顿大学和剑桥大学的研究人员通过复杂的数学模型探索了这一想法。 他们发现两个不旋转的黑洞可以平衡存在，宇宙的膨胀抵消了它们的引力。 这意味着从远处看，一对处于平衡状态的黑洞看起来就像一个单一的黑洞，因此​​很难检测它是单个物体还是双星系统。

此外，双黑洞之间的引力会阻止宇宙膨胀将它们推得太远。 研究人员相信，他们的发现可以适用于旋转黑洞，甚至更复杂的具有多个物体的黑洞系统。

该研究发表在《物理评论快报》杂志上。

来源：

–南安普敦大学

-剑桥大学