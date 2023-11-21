鼻吸介绍：上呼吸道疾病的革命性解决方案

根据数字健康公司、On/Go 母公司 Intrivo™ 的研究，美国每年报告的感冒病例超过 10 亿例，令人震惊的是，只有 2% 的患者寻求治疗，导致了无休止的循环。感冒和流感给家庭、医生、雇主和政府带来沉重负担。 为了解决这一问题，领先的健康技术平台 On/Go™ 推出了 Sniffles™，这是一种创新的直接面向消费者 (DXNUMXC) 的家庭护理药物套件，旨在缓解与感冒、流感和其他上呼吸道疾病相关的症状。 Sniffles 不仅提供负担得起的缓解，而且还旨在最大限度地减少疾病和病毒的传播。

Sniffles 是一种电子商务和远程医疗选项，为用户提供全面的解决方案，以改善睡眠、退烧、缓解充血、舒缓喉咙发痒、治愈干燥和干裂的嘴唇、放松和增强免疫系统。 凭借这款突破性的家庭护理药物包，On/Go 进一步履行了其对减轻上呼吸道疾病的承诺，为美国每年报告的超过 XNUMX 亿例感冒提供了一种可行的治疗方法。

Sniffles 套件由精心挑选的包装和材料组成，装在一个方便的拉链盒内。 其中包括用于新冠病毒检测的纸板箱、多症状盒和含片、用于茶袋的铝箔袋、用于免疫标签的 HDPE 管、LDPE 纸巾袋以及用于鼻吸入器和润唇膏的聚丙烯容器。 为了确保最高的质量标准，On/Go 与值得信赖的合作伙伴合作生产这些组件。

为了增强用户体验，On/Go 进行了广泛的研究和测试来设计包装，将急救箱的灵感与 Intrivo 的 COVID-19 测试包装的品牌相结合。 其结果是一个具有视觉吸引力和可重复使用的包装，反映了该品牌的乐观、希望和快乐。 此外，On/Go 定制设计了一种字体，在品牌名称中融入了独特的鼻形“L”，强化了该套件缓解上呼吸道疾病的目的。

Sniffles 的设计考虑了患者的依从性和易用性。 该套件包括一个智能深度链接二维码，可将用户引导至专用应用程序，提供打折的远程医疗体验，以鼓励持续参与。 借助 Sniffles，患者可以通过集成的远程医疗服务获得 24/7 的专家医疗护理，这些服务可方便地与 CVS MinuteClinic 连接以获得现场支持。 通过简化检测和用药流程并提供轻松获得专业指导的机会，Sniffles 使个人能够在舒适的家中掌控自己的健康。

为了确保广泛供应，Sniffles 可以通过各种快速配送零售商购买，例如 DoorDash、亚马逊和 Walmart.com。 或者，客户可以直接通过 On/Go 应用程序或 Sniffles 网站获取。 流鼻涕代表着在对抗上呼吸道疾病方面向前迈出的重要一步，为寻求全面解决症状的个人提供快速、有效且经济高效的缓解。

常见问题解答

1. Sniffles 如何帮助缓解上呼吸道疾病的症状？

Sniffles 是一款家庭护理药物包，提供一系列基本药物、顶级设备和 24/7 远程医疗服务。 它可以缓解充血、发烧、喉咙痛、嘴唇干燥等症状。

2. 我可以通过鼻塞得到诊断吗？

是的，Sniffles 提供了全面的解决方案，允许用户在 On/Go 应用程序中完成诊断。 On/Go 医疗团队随后会审查该评估，如有必要，他们可能会开出抗病毒药物。

3. 哪里可以买到鼻烟？

Sniffles 可通过 DoorDash、Amazon 和 Walmart.com 等快速配送零售商购买。 也可以直接通过 On/Go 应用程序或 Sniffles 网站购买。

4. 远程医疗访问如何与 Sniffles 配合使用？

Sniffles 提供轻松访问 24/7 远程医疗服务的专家医疗服务。 这些服务与 CVS MinuteClinic 集成，允许用户虚拟或亲自咨询医疗保健专业人员以获得额外支持。