采取步骤实现自我维持的太空任务：在太空种植食物

美国宇航局一直致力于开发月球和火星任务，但他们面临的一项挑战是如何在宇航员长期停留在太空期间为他们提供食物。 目前，国际空间站上的宇航员依赖预包装食品，这些食品需要定期补给，并且可能无法提供最佳营养。 为了解决这个问题，研究人员正在研究在任务期间种植食物的可能性。

这项研究的第一步是确定合适的植物进行测试。 2015年，美国宇航局与迈阿密仙童植物园合作启动了一个名为“生长在地球之外”的项目。 该计划涉及美国各地数百个初中和高中科学课程，在类似于空间站条件的栖息地中种植不同的种子。 在这些教室里茁壮成长的种子随后被转移到美国宇航局肯尼迪航天中心的一个房间中进行进一步测试。 如果它们在这种微重力环境中继续生长良好，就会被送往空间站进行进一步评估。

除了植物选择之外，美国宇航局还一直在测试可以容纳微重力花园的设施。 此类设施之一是蔬菜生产系统，也称为 Veggie。 这是一个简单且低功率的室，最多可容纳六株植物。 这些种子生长在小织物“枕头”中，船员们会照料这些种子并用手浇水，就像照料地球上的花园一样。 这些太空花园帮助研究人员了解植物如何在微重力条件下生长和适应，以及需要采取哪些措施来确保它们的健康和生产力。

通过开发在太空种植食物的技术和工艺，美国宇航局的目标是减少对定期补给任务的依赖，并长期为宇航员提供新鲜、营养的食物。 这项研究不仅有利于未来的月球和火星任务，而且对地球上的可持续农业也有影响。

来源：物理