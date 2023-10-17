新研究揭示了免疫系统蛋白质

南加州大学迈克尔逊融合生物科学中心的桥梁研究所最近与来自印度、澳大利亚和瑞士的国际团队合作进行了一项研究，深入了解了我们身体防御有害入侵者的复杂过程。 该研究重点关注在我们的免疫反应中发挥关键作用的某些免疫系统蛋白，特别是在 COVID-19、类风湿性关节炎、神经退行性疾病和癌症等疾病中。

我们免疫反应的核心是补体级联，这是在检测到潜在威胁时触发的一系列事件。 这个过程产生称为 C3a 和 C5a 的蛋白质信使，它们激活细胞上的特定受体，启动一系列内部信号。 然而，这些受体，尤其是 C5aR1 的精确机制长期以来一直是个谜。

利用先进的冷冻电子显微镜（cryo-EM）技术，研究人员能够捕捉到这些受体活动的详细图像。 这些图像揭示了受体和分子之间的相互作用，以及激活后细胞内形状的变化和信号的传输。

该研究的主要作者、南加州大学多恩西夫文学、艺术与科学学院助理教授 Cornelius Gati 表示，这项研究的结果为免疫系统内的一个关键受体家族提供了重要而全面的见解。 该研究为开发针对这些受体的药物治疗各种疾病开辟了潜在途径。

这项研究发表在《细胞》杂志上，有助于我们了解免疫系统的复杂性，并为未来旨在利用人体自然防御力量的研究奠定基础。

来源：

– 原创文章：“桥梁研究所的新研究提供了对免疫系统蛋白质的见解”（南加州大学新闻）

– 研究作者：Cornelius Gati、Ravi Yadav、Htet Khant、Manish Yadav、Jagannath Maharana、Shirsha Saha、Parishmita Sarma、Chahat Soni、Vinay Singh、Sayantan Saha、Manisankar Ganguly、Samanwita Mahapatra、Sudha Mishra、Ramanuj Banerjee、Arun Shukla、Xaria李、特伦特·伍德拉夫、穆罕默德·查米