发表在《当代生物学》上的一项新研究表明，与恐龙等其他大型爬行动物相比，被称为鳄形类的古代鳄鱼祖先生长得更慢。 研究人员检查了在南非发现的 200 亿年前的鳄鱼化石的内部结构，发现它们的生长速度与其现代后代的生长速度相似。 这挑战了现有的观点，即现存鳄鱼生长缓慢是其久坐、半水生生活方式的结果。

该研究还检查了新发现的生活在 210 亿年前的巨型鳄鱼祖先的化石。 这些化石是在南非 Qhemegha 村发现的。 通过研究这些古代骨骼的特征，例如年度生长和骨组织，研究人员确定新物种的生长速度比同时代的其他大型爬行动物要慢。 他们还发现，这种缓慢的生长策略在鳄鱼形体的整个进化过程中一直存在，最近的物种甚至进一步减慢了生长速度。

有趣的是，研究人员认为，在三叠纪末期的大规模灭绝事件中，缓慢的生长策略对鳄形类动物的生存发挥了重要作用。 虽然恐龙被认为是通过快速生长而在灭绝中幸存下来的，但生长缓慢的鳄鱼形动物却在灭绝事件后设法生存并繁衍生息。 这种生长策略的明显差异最终导致了鳄鱼和鸟类（它们的近亲）的分歧。

这些发现提供了对鳄鱼进化历史的深入了解，并揭示了影响其生长速度的因素。 该领域的进一步研究将有助于我们了解不同物种如何随着时间的推移适应和进化。

Sumber:

– “鳄鱼干谱系缓慢生长的起源”发表在《当代生物学》上。

– 金山大学

（文章引用：“鳄鱼的祖先慢慢变老”，取自https://phys.org/news/2023-09-crocodilians-ancestors-grew-slowly.html）