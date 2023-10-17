美国宇航局的黎明任务在谷神星上发现了复杂的有机物

美国宇航局的黎明任务在小行星带最大的天体谷神星上有了令人兴奋的发现。 在这颗矮行星上发现了复杂的有机分子，引发了人们对其起源以及这对谷神星潜在宜居性意味着什么的疑问。

这些复杂有机物的起源仍然是一个有争议的话题。 一些人认为它们可能是由彗星或其他富含有机物的撞击物运送到谷神星的，而另一些人则认为它们可能是在矮行星本身存在咸水的情况下形成的。 不管它们的起源如何，这些分子都受到了谷神星表面伤痕累累的无数撞击的影响。

美国地质学会 GSA Connects 2023 会议上提出的新研究揭示了这些影响如何影响谷神星的有机物，以及这对于确定其起源和评估这颗矮行星的宜居性意味着什么。

这项由约翰·霍普金斯大学应用物理实验室的行星科学家泰里克·达利领导的研究表明，有机物比之前想象的更广泛，并且似乎能够抵御类似谷神星条件的影响。 这表明谷神星上的有机物可能更常见，并且在这颗矮行星的暴力历史中幸存下来。

为了更好地了解撞击对谷神星有机物的影响，研究小组在美国宇航局艾姆斯垂直炮靶场进行了一系列实验。 这些实验复制了谷神星典型的撞击条件，可以与黎明号航天器收集的数据进行直接比较。

此外，该团队还使用了一种新的数据分析技术，结合了黎明相机和成像光谱仪的数据。 这使他们能够更详细地研究有机物并深入了解其起源。

总的来说，这项研究有助于我们了解谷神星上复杂有机物的存在及其面对影响的恢复能力。 未来计划对这颗矮行星进行进一步探索，希望能发现更多关于其宜居性和地球以外生命存在潜力的线索。

来源：

– NASA（美国国家航空航天局）：https://www.nasa.gov/