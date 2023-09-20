研究确定了 COVID-19 与认知症状之间的潜在分子联系

发表在 PNAS Nexus 上的一项研究揭示了 COVID-19 与感染者经历的“脑雾”等认知症状之间存在潜在的分子联系。

据观察，COVID-19 感染会使已有阿尔茨海默病的患者病情恶化。 此外，与未感染的人相比，感染了 COVID-19 的人患阿尔茨海默病的风险可能更高。

在克里斯蒂娜·迪·普里米奥（Cristina Di Primio）和她的同事的带领下，研究人员调查了 SARS-CoV-2 感染对阿尔茨海默病相关生化变化发展的影响。 他们使用人类神经母细胞瘤细胞培养物和小鼠进行了实验。

研究结果表明，当 SARS-CoV-2 病毒感染神经元细胞或小鼠大脑时，它会与一种名为 Tau 的微管相关蛋白相互作用。 在患有阿尔茨海默病的个体中，Tau 蛋白会在神经元中缠结和聚集。 该病毒会导致 Tau 在特定结合位点过度磷酸化，类似于阿尔茨海默病患者中该蛋白的行为。

Tau 的过度磷酸化增加了聚集体形成的可能性。 此外，研究人员观察到受感染细胞中不溶性 Tau 蛋白显着增加，这表明该蛋白质发生了病理改变。

目前尚不清楚这些变化是病毒的直接结果还是阻止病毒复制的细胞防御反应的一部分。 为了充分理解这些发现的含义，需要进一步的研究。

COVID-19 与认知症状之间这种潜在分子联系的发现凸显了该病毒与神经系统健康之间的复杂关系。 它为未来研究预防或治疗 COVID-19 患者认知障碍的策略开辟了途径。

来源：

Cristina Di Primio 等人，严重急性呼吸综合征冠状病毒 2 感染导致神经元中 Tau 病理特征，PNAS Nexus (2023)。