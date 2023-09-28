科学突破可能使塔斯马尼亚虎复活

最近的一项科学突破给灭绝的塔斯马尼亚虎（又称袋狼）和其他消失已久的物种带来了希望，有一天可能会复活。 科学家们成功地从斯德哥尔摩博物馆保存的塔斯马尼亚虎标本中回收并测序了 RNA 分子。 这是首次从灭绝物种中分离并解码 RNA 分子。

塔斯马尼亚虎是一种大型肉食性有袋动物，大约在 80 年前灭绝。 它发现于塔斯马尼亚岛，以其深色条纹、狗一样的头部和强大的下巴而闻名。 欧洲人在 19 世纪末开始猎杀该物种，以防止它们杀死牲畜，从而导致它们最终灭绝。

最近的研究重点是了解塔斯马尼亚虎的基因组成，这可能为该物种的回归铺平道路。 核糖核酸（RNA）在这项研究中发挥了至关重要的作用。 RNA 与 DNA 类似，存在于所有活细胞中。 它将遗传信息从基因组携带到细胞的其余部分，指导细胞功能。

研究人员从塔斯马尼亚虎标本中提取了数百万条 RNA，并对它们进行研究，以更多地了解该灭绝物种的生物学。 这些新发现的知识可能有助于未来拯救塔斯马尼亚虎和其他可能灭绝物种的努力。

反灭绝的概念并不局限于科幻小说。 近年来，人们试图通过基因编辑来复活猛犸象等灭绝的物种。 例如，Colossal Laboratories and Biosciences 正在研究如何重新编程具有猛犸象特征的大象 DNA。 他们还计划复活渡渡鸟和塔斯马尼亚虎。

哥本哈根大学和中国汕头大学的研究人员也透露了复活圣诞岛老鼠（一种较小的哺乳动物）的计划。

这些科学进步为恢复消失的物种带来了希望，并有可能在未来重塑生态系统和生物多样性。

资料来源：基因组研究，澳大利亚博物馆