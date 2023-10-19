探索海王星：最外层行星任务的新提议

行星科学家长期以来一直对太阳系最外层的行星海王星着迷，但由于其距离极远，将航天器送入轨道或登陆海王星已被证明是一项重大挑战。 然而，一组研究人员为未来的海王星任务提出了一个全新的想法，其中涉及利用海王星最大的卫星海卫一的稀薄大气层。

在最近的一篇论文中，研究人员强调了 NASA 将于 2022 年成功完成充气减速器 (LOFTID) 的近地轨道飞行测试。他们提议使用一种类似 LOFTID 的装置​​（称为航空壳）在航天器接近时减速。海卫一。 尽管海卫一的大气层气压不到地球大气层的1/70,000，但研究人员发现它仍然可以提供足够的减速，使航天器进入围绕海王星的捕获轨道。

为了实现这一目标，轨道飞行器需要下降到距海卫一表面 6 英里（10 公里）的低处。 与其他任务想法不同，海卫一缺乏重要的山脉，降低了发生灾难性碰撞的风险。 研究人员估计，利用航空壳技术，海王星任务可以在短短 15 年内完成，比当前的任务概念要短得多。

此外，这项拟议的任务还将提供研究海卫一的机会，海卫一被认为是太阳系中最奇特的天体之一。 海卫一被认为是一个被捕获的柯伊伯带天体，从距其表面仅几公里的地方近距离观察海卫一将产生有价值的科学见解。

虽然海王星返回任务由于距离遥远而面临许多挑战，但这一创新提议提供了一个有前途的解决方案。 通过利用海卫一的大气层，科学家们可以克服到达并围绕这颗神秘行星运行的一些障碍。 要将这一提议变为现实，需要进一步的研究和技术进步。

定义：

1. LOFTID – 充气减速器的近地轨道飞行测试，这是 NASA 的一项计划，旨在开发充气防护罩，以在大气下降期间保护航天器。

2. 航空外壳——进入大气层时使用的保护壳或防护罩，用于降低航天器的速度并保护其免受极端高温的影响。

3.柯伊伯带——海王星以外太阳系的一个区域，包含许多小型冰体，被认为是早期太阳系的遗迹。

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