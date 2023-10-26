太空行走事故：受污染的系绳击中宇航员的面罩

最近，在国际空间站（ISS）外的一次太空行走中，一名宇航员的面罩被受污染的绳索击中，引发了一场意外事件。 美国宇航局电视台对此次太空行走进行了直播，两位宇航员奥列格·科诺年科和尼古拉·丘布参与其中。 虽然他们的任务包括各种目标，但此次任务的重点是调查本月早些时候发生的 Nauka 模块上的散热器泄漏问题。

检查冷却剂泄漏被证明是一个挑战，因为宇航员最初没有发现连接管线上有泄漏的迹象。 然而，经过仔细检查，他们在散热器面板接缝附近发现了痕迹。 进一步进入太空行走，在一个散热器接头处的管线上观察到大量冷却液。 宇航员试图用毛巾清理脏乱的地方，但显然他们的毛巾不够。

不幸的是，系绳的一端浸入冷却剂中并接触到宇航员的面罩。 这一事件促使两人离开该地区并继续执行其他任务，但任务并未按计划进行。 用于太阳帆技术测试的纳米卫星部署失败，安装了合成雷达通信系统，但其中一个面板出现问题。

太空行走结束后，宇航员检查了宇航服是否受到污染，并遵循通常的去污程序。 为了确保机组人员的安全，国际空间站内将使用额外的过滤系统，以消除空气中残留的冷却剂痕迹。

泄漏最初是由国际空间站上的摄像机检测到的，机组人员通过目视检查 Nauka 模块上的备用散热器来确认这一点。 该散热器于 2010 年在最后一次航天飞机任务中交付，但仅在今年俄罗斯太空行走期间安装。

修复泄漏的后续步骤尚未由任务管理人员确定。 显然，Kononenko 和 Chub 都成功识别并隔离了泄漏，但所需的进一步工作范围仍不确定。 幸运的是，主冷却剂回路未受影响，确保了船员在这次意外事件中的安全。

常见问题解答：

问：太空行走过程中事件是如何发生的？

答：宇航员的系绳浸在冷却剂中，不小心撞到了其中一名宇航员的面罩。

问：宇航员在太空行走期间执行了哪些任务？

答：首要任务是调查并隔离 Nauka 模块散热器上的冷却剂泄漏问题。 他们还尝试部署一颗纳米卫星进行太阳帆测试并安装合成雷达通信系统。

问：船员有没有危险？

答：主冷却剂回路未受影响，机组人员没有面临任何直接危险。 遵循安全协议以减轻与冷却剂泄漏相关的任何潜在风险。