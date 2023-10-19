检测到最古老、最遥远的快速射电爆发，突破了我们对宇宙理解的极限

麦格理大学和斯威本科技大学的科学家们取得了突破性的发现，确定了迄今为止检测到的最古老、最遥远的快速射电暴（FRB）。 该研究发表在《科学》杂志上，表明快速射电暴提供了一种研究星际物质并扩展我们对宇宙的知识的方法。

这次射电爆发被指定为 FRB 20220610A，于 10 年 2022 月 30 日被 ASKAP 射电望远镜捕获。此次爆发源自一次宇宙事件，在不到一秒的时间内释放出令人难以置信的大量能量，相当于太阳的总排放量超过XNUMX年。

通过利用 ASKAP 的碟形天线阵列，研究人员能够精确定位无线电爆发的精确位置。 然后，他们使用位于智利的欧洲南方天文台甚大望远镜（VLT）来寻找源星系，结果发现它比之前发现的任何其他快速射电暴更古老、更远。

这一发现支持了关于快速射电暴起源的现有理论，因为爆发起源于合并星系的集合。 它还凸显了当前望远镜技术的局限性，因为我们只能观测和定位过去大约 XNUMX 亿年内的快速射电暴。

这项研究还证实了最初由澳大利亚天文学家让·皮埃尔·“J-P”·麦夸特提出的麦夸特关系，该关系表明快速射电爆发距离越远，它在星系之间揭示的气体就越扩散。 即使对于超过已知宇宙一半的快速射电暴，这种关系也成立。

迄今为止，大约 50 个快速射电暴已被精确定位，其中近一半是使用 ASKAP 识别的。 研究人员相信，有可能发现更多数千种这样的宇宙现象，包括那些发生在更遥远的地方的现象。

虽然快速射电暴的确切原因仍不清楚，但这项研究强调这些爆发是宇宙中的常见事件。 它们为探测星系之间的物质并加深我们对宇宙结构的理解提供了有价值的信息。

ASKAP 目前是检测和定位 FRB 的领先射电望远镜。 目前正在西澳大利亚和南非建造的未来国际 SKA 望远镜预计将超过 ASKAP 的能力，使天文学家能够识别更古老、更遥远的快速射电暴。

总的来说，这一突破性的发现突破了我们对宇宙理解的极限，并重申了快速射电爆发在解开宇宙之谜方面的重要性。

资料来源：《科学》、麦考瑞大学、ESO/M。 科恩梅塞尔