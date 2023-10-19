幼年荆棘海星可以承受热浪，对珊瑚礁构成更大的威胁

悉尼大学海洋生物学家最近进行的研究揭示了幼年棘冠海星对热浪的适应能力，引发了人们对气候变化可能加剧珊瑚礁破坏的担忧。 荆棘冠海星原产于大堡礁，被认为是最重要的珊瑚掠食者之一。 就珊瑚死亡率而言，它们造成的损害仅次于气旋和白化事件。

这项由玛丽亚·伯恩教授领导并发表在《全球变化生物学》杂志上的研究表明，幼年的棘冠海星能够忍受对珊瑚致命的高温。 这种恢复能力使它们能够在热浪中生存下来，并作为肉食性捕食者以新生长的珊瑚为食，继续其生命周期。

研究结果表明，即使成年棘冠海星数量因气候变化导致的海洋变暖而减少，草食性的幼年海星也可以耐心等待合适的条件，成长为以珊瑚为食的掠食者。 这可能会导致捕食者数量的复苏和对珊瑚礁的进一步破坏。

当水温上升 1-3 摄氏度时，气候变化就已经导致珊瑚白化和死亡。 研究发现，幼年的棘冠海星可以承受导致珊瑚白化的三倍的高温。 这种能力，加上它们对珊瑚白化和死亡产生的碎石栖息地的偏好，使得它们的数量随着时间的推移逐渐增加。

研究人员还确定了有助于幼年棘冠海星在变暖条件下生存的因素。 它们的体型较小，降低了它们的生理需求，而它们以各种食物来源（包括珊瑚藻）为食的能力增强了它们的恢复力。

该研究的合著者马特·克莱门茨表示，研究结果强调了白化引起的珊瑚死亡在导致棘冠海星爆发中的潜在作用。 天敌的丧失和水中营养物质的积累也加剧了气候变化对珊瑚礁的影响。

需要进一步的研究来了解这些发现对海洋生态系统和珊瑚礁保护的影响。

文献参考：

“幼年等待阶段的荆棘冠海星在热浪条件下具有恢复能力，导致珊瑚白化和死亡”作者：Maria Byrne，http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912