珊瑚群的大小和形状决定海洋的复杂性和健康状况

夏威夷大学希洛分校的研究生索菲亚·费雷拉 (Sofia Ferreira) 最近与海洋科学家合作进行的一项研究强调了珊瑚群的大小和形状在决定海洋生态系统的复杂性和健康方面的重要性。 这项研究发表在《自然》杂志上，重点是预测关岛的珊瑚礁如何影响栖息地的复杂性。

珊瑚是大自然的建筑师，为海洋物种设计多样化的栖息地和避难所。 Ferreira 的团队使用高科技水下摄像机和 3D 摄影测量技术绘制了关岛周围 208 个珊瑚礁地点的地图。 他们单独评估了超过 12,000 颗珊瑚，了解它们的大小和生长形状。

研究发现，珊瑚群的每条曲线和角度在维持多种海洋物种方面都发挥着至关重要的作用。 研究人员得出结论，珊瑚群的大小和形态是关岛珊瑚礁栖息地复杂性的有力预测因素，应纳入珊瑚礁监测计划。

珊瑚礁正面临着来自当地和全球压力源的日益严重的威胁。 了解这些生态系统的内部运作对于它们的保护至关重要。 费雷拉希望他们的发现为未来研究气候变化下珊瑚礁栖息地波动对珊瑚礁相关生物的影响提供希望并提供见解。

这项研究有助于我们了解珊瑚群落特征与海洋生态系统复杂性之间的复杂关系。 通过深入了解珊瑚群落如何塑造其周围的栖息地，研究人员可以制定更有效的保护策略来保护这些重要的生态系统。

来源：

– Sofia B. Ferreira 等人，使用基于特征的方法预测关岛珊瑚礁的栖息地复杂性，科学报告（2023 年）。

DOI: 10.1038/s41598-023-38138-1

– 夏威夷大学希洛分校（来源文章）