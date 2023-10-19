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所有四个 RS-25 发动机均安装在 NASA 的 Artemis 2 核心级上

By加布里埃尔博塔

19月 2023日，XNUMX
所有四个 RS-25 发动机均安装在 NASA 的 Artemis 2 核心级上

NASA 的 Artemis 计划旨在将宇航员送回月球，该计划达到了一个重要的里程碑，将所有四个 RS-25 发动机安装到 Core Stage-2 上，用于 Artemis 2 任务。 发动机成功安装到推进和航空电子系统上，标志着该计划向前迈出了一大步。 核心级高 212 英尺，配有两个大型液体推进剂罐和四个 RS-25 发动机。

安装过程于 20 月初开始，最终的发动机于 XNUMX 月 XNUMX 日安装。 NASA 表示，将所有四台发动机固定并安装到舞台上是一个耗时的过程，涉及紧固各种部件并进行测试和检查，以确保正确安装。表现。

尽管 Core Stage-2 已经取得了进展，但米丘德装配厂的焊接问题暂时减缓了 Core Stage-3 的工作，而这对于 Artemis 3 任务至关重要。 然而，美国宇航局对找到解决方案持乐观态度。 Core Stage-2 预计将于今年晚些时候完成，而 Core Stage-3 计划于 2024 年底或 2025 年初完成。

除了发动机安装之外，改进后的 RS-25 发动机还进行了首次认证测试。 发动机测试时间为 550 秒，超出了要求的持续时间 50 秒。 此次测试是到 12 年计划进行的 2024 项测试中的第一项，旨在评估新发动机部件的功效。

尽管取得了进展，美国宇航局的阿尔忒弥斯计划仍因其可持续性和高成本而面临批评。 该计划中使用的完全消耗性 SLS 月球火箭被监察长认为无法承担。 然而，美国宇航局仍然致力于该计划，并正在努力解决财务挑战。

来源：
– 来源 1：NASA
– 来源 2：NASASpaceFlight

By 加布里埃尔博塔

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