意识研究爆发内战：伪科学的指控

意识研究领域出现了一场有争议的争论，超过 100 名著名研究人员谴责整合信息论 (IIT) 是伪科学。 另一方面，该领域的几位人士批评这封信不相称且理由不充分。 两个群体都关心意识科学的长期可信度和声誉。

IIT 由神经科学家 Giulio Tononi 提出，是一个雄心勃勃的理论，旨在提供数学上精确的条件来确定系统何时有意识或无意识。 该理论的核心是信息整合的衡量标准，用希腊字母 φ 表示。 根据 IIT 的理论，当系统整体的 φ 水平超过其任何单个部分的水平时，系统就会变得有意识。

该理论意味着意识可能比普遍认为的更普遍，接近一种“泛心论”，其中意识渗透到物理宇宙中。 然而，印度理工学院与最近受哲学家伯特兰·罗素启发的泛心论浪潮之间存在着实质性的差异。

IIT 的批评者认为，虽然该理论的某些方面已经过测试，但该理论作为一个整体缺乏实验支持，特别是在其大胆且反直觉的含义方面。 对此，反对者认为，当前所有意识理论都缺乏实验支持，这是神经影像技术局限性的结果。

最近，印度理工学院与全球工作空间理论（一种相互竞争的意识理论）之间的“对抗性合作”进一步加剧了争议。 合作包括共同设计实验并提前就哪些结果有利于每种理论达成一致。 这次合作的初步结果好坏参半，一些人支持印度理工学院，另一些人支持全球工作空间理论的各个方面。

IIT 可能导致冲突的一个方面是，除了科学实验之外，它还依赖于哲学反思。 该理论从五个公理开始，支持者声称可以通过对意识体验的内省来了解这些公理。 然后，这些公理被转化为五个假设，定义了物理系统拥有意识所需的属性。

这场争论也可能反映出将意识科学研究与哲学方面区分开来的愿望，确保意识科学被资助者和研究界视为一项严肃的科学事业。

意识研究的一个独特挑战是它涉及一种不可公开观察的现象。 意识是通过个人主观经验来认识的，因此很难通过实验证明或反驳特定的理论。 虽然科学可以对不可观察的现象进行理论分析，但意识的独特之处在于它不能被他人直接感知。

尽管 IIT 的支持者和批评者之间的争论很激烈，但它揭示了意识研究领域的复杂性和持续的争论。 随着研究人员继续探索意识的本质，保持严格的科学方法至关重要，同时承认研究本质上是主观的现象所固有的困难。

来源：

– [来源 1]

– [来源 2]