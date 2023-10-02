100 多名研究人员批评综合信息论，意识研究中的紧张局势加剧

在意识研究领域，围绕综合信息论（IIT）的有效性存在着激烈的争论，超过100名研究人员联名信指责其伪科学。 尽管印度理工学院提出了对意识更广泛的理解，但批评者认为该理论缺乏全面的实证支持。 此外，一些研究人员认为，印度理工学院科学和哲学观点的融合可能会损害其科学严谨性。

这封信的签署者和 IIT 支持者之间的冲突围绕着对意识科学的长期可信度的担忧。 签署这封信的人担心，将意识科学与他们认为的伪科学理论联系起来会损害该领域的声誉。 另一方面，印度理工学院的捍卫者担心，对伪科学的毫无根据的指控会玷污整个意识科学。

IIT 由神经科学家 Giulio Tononi 提出，旨在建立精确的数学条件来确定任何系统中意识的存在。 该理论的核心是引入了一种集成信息的度量，标记为 phi，这表明当系统整体中的 phi 多于其任何部分时，系统就会变得有意识。 因此，IIT 意味着意识可能比普遍认为的更为普遍，这与泛心论的概念相一致。

然而，IIT 的反对者认为，虽然该理论的某些方面已经过测试，但该理论作为一个整体，其大胆且反直觉的含义缺乏实质性的实验支持。 反驳者声称，实验证据的缺乏并不是 IIT 所独有的，而是由于神经影像技术的限制，当前意识理论面临的一个常见挑战。

为了追求对意识的理解，印度理工学院与另一种名为“全球工作空间理论”的理论进行了对抗性合作。 这项合作的目的是设计有利于每种理论的实验，并防止对结果的偏见解释。 初步结果对这两种理论都有支持，但个人所得税略有优势。

值得注意的是，IIT不仅依赖于科学实验，还融入了哲学反思。 该理论从源自个人意识经验的五个公理开始，然后将其转化为五个相互关联的假设。 IIT 中添加的哲学元素可能是反对者希望将意识科学与其哲学方面区分开来的原因之一。

最终，意识的研究超出了纯科学的范畴。 虽然科学旨在解释公众可观察到的现象，但意识是通过个人意识私下了解的。 意识的这种独特特征对理论的实验论证提出了挑战。 然而，它也允许探索主观体验和感受，使意识研究有别于其他科学事业。

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