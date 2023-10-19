确定恒星的基本参数：分析巴纳德星

本文讨论了确定恒星基本参数的重要性，并对巴纳德星进行了详细的光谱分析。 了解这些参数对于天体物理学的各个领域都很重要，从研究星系演化到深入了解系外行星的内部结构。

该分析基于使用 CFHT/SPIRou 获取的巴纳德星的高质量近红外 (NIR) 光谱，该光谱在 H 波段的信噪比超过 2500。 该光谱与 PHOENIX-ACES 恒星大气模型进行了比较。 有趣的是，虽然观察到的光谱包含数千条线，但模型中存在许多在观察到的数据中看不到的线，反之亦然。

连续谱不匹配、未解决的污染以及偏离预期波长的谱线等几个因素被认为是丰度测定的潜在偏差来源。 为了克服这些挑战，作者从 NIR 中观察到的 10,000 多个谱线中确定了数百个可靠谱线的简短列表，可用于化学光谱。

本研究提出了一种确定慢速旋转 M 矮星的有效温度和总体金属丰度的新方法。 这种新方法不使用批量光谱拟合方法，而是利用多组谱线。 利用该方法确定巴纳德星的有效温度约为3231 K。该结果与干涉法得到的值一致。

该研究还提供了巴纳德星 15 种不同元素的丰度测量结果，其中包括这颗恒星以前从未报道过的四种元素（K、O、Y、Th）。 这些发现强调了改进当前大气模型以充分利用近红外光谱来了解巴纳德星等恒星的性质和组成的重要性。

来源：astro-ph.EP