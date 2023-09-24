新研究表明咖啡中的葫芦巴碱可以改善记忆和学习

筑波大学研究人员最近进行的一项研究表明，咖啡、葫芦巴籽和萝卜中发现的葫芦巴碱 (TG) 可以增强小鼠的记忆力和空间学习能力。 该研究采用综合方法，结合认知和分子生物学视角，探讨 TG 对与年龄相关的认知衰退的影响。

研究人员给衰老加速小鼠 8 (SAMP8) 小鼠口服 TG，持续 30 天。 然后对小鼠进行莫里斯水迷宫测试，以评估它们的空间学习和记忆表现。 结果显示，与对照组相比，TG 治疗小鼠的表现显着改善。

为了了解潜在的分子机制，研究人员对海马体进行了全基因组转录组分析。 他们发现 TG 调节与神经系统发育、线粒体功能、ATP 合成、炎症、自噬和神经递质释放相关的信号通路。

此外，研究表明，TG 能够通过信号因子 Traf6 抑制转录因子 NF-κB 的激活，从而抑制神经炎症。 这表明 TG 有潜力通过改善空间学习和记忆来预防和缓解与年龄相关的认知衰退。

近年来，寻找能够增强老年人认知功能的天然化合物引起了人们的广泛关注。 这项研究强调了 TG 作为一种功能性化合物的潜力，可以改善与年龄相关的认知能力下降，从而为这一研究重点做出了贡献。

总之，这项研究的结果证明了葫芦巴碱在改善记忆和空间学习方面的积极作用。 需要进一步的研究来探索 TG 作为治疗与年龄相关的认知衰退的药物的全部潜力。

资料来源：GeroScience – “转录组学和生化证据表明葫芦巴碱通过抑制促炎细胞因子和提高神经递质释放来改善衰老加速小鼠易于 8 (SAMP8) 模型的学习和记忆衰退。”