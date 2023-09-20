人体细胞遵循大小和数量的模式

在最近发表在《美国国家科学院院刊》上的一项研究中，麦吉尔大学的研究人员发现了人类细胞中一种令人着迷的模式，这种模式似乎在整个生物体中遵循一致的数学对称性。 该研究揭示了细胞大小和计数之间的反比关系，表明这些变量之间存在权衡。

细胞大小和数量在人体的生长和功能中起着至关重要的作用。 然而，到目前为止，还没有全面的研究来检验整个人体有机体中这些因素之间的关系。 为了填补这一空白，研究团队编译了来自 1,500 多个已发表来源的数据，创建了主要细胞类型的细胞大小和计数的详细数据集。

研究结果表明，随着细胞大小的增加，细胞数量减少，反之亦然。 这意味着给定大小类别内的细胞对人体总细胞生物量的贡献相同。 细胞大小和计数之间的关系在各种细胞类型和大小类别中都成立，表明体内平衡的模式一致。

研究人员估计，男性体内约有36万亿个细胞，女性约有28万亿个细胞，十岁儿童约有17万亿个细胞。 细胞生物量的分布以肌肉和脂肪细胞为主，而红细胞、血小板和白细胞对细胞计数有显着影响。

有趣的是，每种细胞类型都保持着一个特征性的大小范围，该范围在个体的发育过程中保持一致。 这种模式在哺乳动物物种中是一致的，暗示了细胞生物学的基本原理。

总的来说，这项研究揭示了人体内细胞大小和计数之间的复杂关系。 这些发现为细胞的发育和功能提供了宝贵的见解，为生物学领域的进一步探索开辟了新的途径。

来源：

– 美国国家科学院院刊 (2023)

– 加拿大麦吉尔大学地球与行星科学系。