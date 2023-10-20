彗星是由什么构成的以及它们来自哪里？

彗星是一种天体，以其划过天空的明亮条纹和长长的尾巴激发了我们的想象力。 但你有没有想过彗星是由什么构成的以及它们来自哪里？

彗星实际上是大约 4.5 亿年前太阳系形成的残余物。 大多数气体、尘埃、岩石和金属最终进入了太阳和行星，但没有被捕获的形成了彗星和小行星。

彗星通常被称为“肮脏的雪球”或“冰冷的污垢球”，因为它们是由岩石、灰尘、冰以及冷冻气体和分子组成的团块。 彗核就是由这些物质组成的核心。

核心周围是一层蓬松的冰层，类似于雪锥，还有致密的结晶壳。 当彗星接近太阳并且其外层升温时，地壳就会形成。 彗星外皮酥脆，内里蓬松，人们将其比作油炸冰淇淋。

大多数彗星只有几英里宽，已知最大的彗星大约有 85 英里宽。 它们相对较小且较暗，只有当它们靠近太阳时才可见。

当彗星接近太阳时，它会升温并经历一个称为升华的过程。 这是彗星表面冻结的气体和分子直接从固体变成气体的时候。 释放的气体和尘埃在彗星周围形成称为彗发的云。

彗发与太阳相互作用形成两条尾巴。 离子尾由气体组成，呈蓝色。 尘埃尾是由升华过程中释放的尘埃颗粒形成的，反射阳光，使尾部呈弯曲形状。

彗星具有高度偏心的轨道，这意味着它们具有拉长的椭圆形，具有极端的轨迹，可以使它们靠近或远离太阳。 它们大部分时间都在太阳系的遥远区域度过，缓慢地穿过太阳系外围。

许多彗星被认为起源于奥尔特云，奥尔特云是围绕太阳系的小型太阳系天体的圆形外壳。 来自奥尔特云的彗星的轨道周期长达200年以上，被称为长周期彗星。

另一方面，短周期彗星的轨道周期小于 200 年。 一些短周期彗星来自柯伊伯带，这是海王星之外的小行星带。 还有一些木星族彗星的轨道周期不到20年，并且只能到达木星轨道。

彗星在内太阳系停留的时间相对较短，当它们接近太阳时会变亮，然后消失并返回外太阳系。

彗星继续吸引着我们的好奇心，并为我们了解太阳系的起源提供见解。

来源：

– “彗星是由什么构成的？” 由美国宇航局

– Space.com 的“彗星：事实与信息”