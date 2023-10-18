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一颗巨大彗星接近地球：12P/Pons-Brooks

By薇琪斯塔夫罗普卢

18月 2023日，XNUMX
一颗巨大彗星接近地球：12P/Pons-Brooks

一颗比珠穆朗玛峰大三倍的巨大彗星正向地球飞来。 这个巨大的天体被称为 12P/Pons-Brooks，估计直径为 18.6 英里。 彗核含有冷岩浆，是冰、尘埃和气体的混合物。 最近，这颗彗星在四个月内第二次爆炸，恢复了其独特的“角”特征。

当太阳辐射撞击彗星内部，导致压力增加并引发爆炸时，就会发生爆炸。 彗星的冷物质随后通过彗核的裂缝喷射到太空中，形成喇叭状的外观。 英国天文学协会 (BAA) 的理查德·迈尔斯 (Richard Miles) 推测，低温火山喷口的特殊形状与堵塞物相结合，导致物质以独特的流动模式排出。

有趣的是，12P 是已知拥有活跃冰火山的少数彗星之一。 BAA 一直在密切监视这颗彗星，并在 5 月 2.0 日检测到第二次爆炸。在这次爆炸期间观察到的亮度增加是由于扩大的彗发、彗核周围的气体和尘埃云反射了额外的光线。 何塞·曼努埃尔·佩雷斯·雷东多 (Jose Manuel Pérez Redondo) 使用位于夏威夷毛伊岛的 XNUMX 米福克斯北望远镜拍摄了爆炸图像。

尽管 12P/Pons-Brooks 目前的轨道正在接近地球，但预计要到 21 年 2024 月 2095 日才会最接近地球。如果肉眼可见，这对天文学家来说将是一个重要时刻。 然而，这颗彗星要再过一个多世纪才能返回我们附近，预计下一次返回是在 232 年。值得庆幸的是，它将与地球保持 XNUMX 亿公里的安全距离。

科学家们认识这颗彗星已经有一段时间了。 它由 Jean-Louis Pons 于 12 年 1812 月 1883 日首次发现，后来由 William Robert Brooks 于 12 年独立重新发现。这就是它被称为 69P/Pons-Brooks 的原因。 12 月份的喷发是 7,000P XNUMX 年来的第一次喷发，彗发面积比核宽 XNUMX 倍。

最近爆​​炸期间昏迷的大小仍不确定，但 BBA 报告称，昏迷强度是夏季前一次的两倍。 随着科学家们继续研究这颗巨大的彗星，它飞向地球的旅程呈现出天文学家热切期待的迷人天体事件。

定义：
– 冰岩浆：彗星中发现的冰、尘埃和气体的混合物。
– 核心：彗星的固体核心。
– 彗发：彗核周围的气体和尘埃云。

来源：
– 英国天文学协会 (BAA)
– 生活科学

By 薇琪斯塔夫罗普卢

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