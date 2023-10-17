2023 月和 2 月是观赏流星的好月份，22 年也不例外。 今年，有一个特别的理由值得警惕，因为 XNUMX 月金牛座火球的来源彗星 XNUMXP 恩克 (Comet XNUMXP Encke) 将于 XNUMX 月 XNUMX 日到达近日点。 不幸的是，今年彗星的出现对地球观测者来说并不有利。 当它到达轨道远端的近日点时，它会出现在黎明的天空中，距离太阳只有四度。

2P 恩克彗星的轨道周期为 3.3 年，是被称为恩克（或金牛座）复合体的更大彗星群的一部分。 它在水星轨道内运行，范围延伸到火星和木星之间的小行星带。 彗星的下一次有利穿越要到 11 年 2030 月 XNUMX 日。

金牛座流星雨，也被称为万圣节火球，产生两股流星雨，从十月下旬到十一月中旬都很活跃。 虽然它们的发射率很低，每小时只有五颗流星，但它们却因产生火球而臭名昭著。 今年的猎人满月发生在 28 月 XNUMX 日，但明亮的月亮不应妨碍火球的可见度。

本季节其他值得关注的流星雨包括猎户座流星雨，其峰值时间为 22 月 20 日星期日早上，预计每小时有 18 颗流星出现。 狮子座流星雨的峰值在 15 月 XNUMX 日左右，预计流星数量较低，每小时只有 XNUMX 颗。 然而，有证据表明，我们可能会接近狮子座流的一条更古老的踪迹，这可能会导致活动的增加。

在流星雨期间，您可以追踪流星到各自星座的辐射点。 例如，如果你可以将一颗流星追溯到猎户座，那么它就是猎户座流星雨，如果你可以将它追溯到狮子座，那么它就是狮子座流星雨。

总体而言，虽然今年 2P 恩克彗星的可见度可能有限，但金牛座流星雨和其他流星雨仍然有很多值得期待的地方。

来源：

– 今年 2/P 恩克彗星和金牛座流星会“欺骗”观测者还是“招待”观测者？

– https://www.universetoday.com/153409/will-comet-2-p-encke-and-the-taurid-meteors-trick-or-treat-observers-this-year/