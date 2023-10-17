逸耘居

揭开新技术和人工智能的力量

科学

今年 2/P 恩克彗星和金牛座流星会“欺骗”观测者还是“招待”观测者？

By加布里埃尔博塔

17月 2023日，XNUMX
今年 2/P 恩克彗星和金牛座流星会“欺骗”观测者还是“招待”观测者？

2023 月和 2 月是观赏流星的好月份，22 年也不例外。 今年，有一个特别的理由值得警惕，因为 XNUMX 月金牛座火球的来源彗星 XNUMXP 恩克 (Comet XNUMXP Encke) 将于 XNUMX 月 XNUMX 日到达近日点。 不幸的是，今年彗星的出现对地球观测者来说并不有利。 当它到达轨道远端的近日点时，它会出现在黎明的天空中，距离太阳只有四度。

2P 恩克彗星的轨道周期为 3.3 年，是被称为恩克（或金牛座）复合体的更大彗星群的一部分。 它在水星轨道内运行，范围延伸到火星和木星之间的小行星带。 彗星的下一次有利穿越要到 11 年 2030 月 XNUMX 日。

金牛座流星雨，也被称为万圣节火球，产生两股流星雨，从十月下旬到十一月中旬都很活跃。 虽然它们的发射率很低，每小时只有五颗流星，但它们却因产生火球而臭名昭著。 今年的猎人满月发生在 28 月 XNUMX 日，但明亮的月亮不应妨碍火球的可见度。

本季节其他值得关注的流星雨包括猎户座流星雨，其峰值时间为 22 月 20 日星期日早上，预计每小时有 18 颗流星出现。 狮子座流星雨的峰值在 15 月 XNUMX 日左右，预计流星数量较低，每小时只有 XNUMX 颗。 然而，有证据表明，我们可能会接近狮子座流的一条更古老的踪迹，这可能会导致活动的增加。

在流星雨期间，您可以追踪流星到各自星座的辐射点。 例如，如果你可以将一颗流星追溯到猎户座，那么它就是猎户座流星雨，如果你可以将它追溯到狮子座，那么它就是狮子座流星雨。

总体而言，虽然今年 2P 恩克彗星的可见度可能有限，但金牛座流星雨和其他流星雨仍然有很多值得期待的地方。

来源：
今年 2/P 恩克彗星和金牛座流星会“欺骗”观测者还是“招待”观测者？
https://www.universetoday.com/153409/will-comet-2-p-encke-and-the-taurid-meteors-trick-or-treat-observers-this-year/

By 加布里埃尔博塔

相关帖子

科学

科学家发现巨大的“角”彗星正飞向地球

19月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚
科学

探索古老的泥湖：寻找火星上生命的证据

19月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚
科学

了解 Cookie 和隐私政策

19月 2023日，XNUMX 加布里埃尔博塔

你错过了

科学

科学家发现巨大的“角”彗星正飞向地球

19月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论
科学

探索古老的泥湖：寻找火星上生命的证据

19月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论
科学

了解 Cookie 和隐私政策

19月 2023日，XNUMX 加布里埃尔博塔 0条评论
科学

天文学爱好者聚集在印度汉勒暗夜星空保护区举办星空派对

19月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论