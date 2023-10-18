回旋辐射发射光谱：测量难以捉摸的中微子质量的一种有前途的方法

一组国际研究人员开发了一种称为回旋辐射发射光谱（CRES）的新方法，可以测量中微子的质量，中微子是一种逃避称重的亚原子粒子。 这项发表在《物理评论快报》上的研究表明，CRES 背后的合作项目 8 有望不仅测量中微子的质量，还能揭示中微子对宇宙早期演化的影响。

之前的实验已经达到了缩小中微子质量范围的极限。 Project 8 团队相信，他们的方法（专注于使用氚（氢的一种放射性变体）进行 β 衰变）可以提供答案。 研究人员并没有直接检测通过大多数探测器技术的中微子，而是测量β衰变过程中产生的自由电子。 β衰变“丢失”的能量可归因于中微子的质量和运动。

在最近的研究中，Project 8 的科学家展示了 CRES 追踪和记录 β 衰变的成功应用。 这项技术有可能计算中微子的质量和特性。 该团队开发的CRES探测器在可扩展性和灵敏度方面有潜力超越现有技术。

该团队跟踪了 3,700 多个氚 β 衰变事件，证明了他们的实验系统的有效性。 他们现在正在研究设计以扩大实验规模并捕获更多的β衰变事件。 此外，他们正在开发生产、冷却和捕获单个氚原子的方法。 这些进步对于达到并超过之前实验所达到的灵敏度至关重要。

Project 8 以其创新方法脱颖而出，不仅调整了现有技术，而且创造了一种全新的方法。 富有冒险精神的工程师和务实的物理学家之间的合作带来了这些突破性的发展。

来源：

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