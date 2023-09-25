小行星正在接近地球：细节和近期影响

一颗名为 Asteroid 2023 SZ 的小行星正在向地球逼近，预计将于今天（25 月 2023 日）最接近地球。这颗小行星只是航天机构发现的众多小行星之一。 NASA 一直在使用先进的太空和地面望远镜追踪小行星 XNUMX SZ，提供其速度、接近距离等详细信息。

小行星 2023 SZ 预计将在距离地球 2.1 万公里处最接近地球，以每小时 15,337 公里的速度掠过——比高超音速弹道导弹还要快。 这颗太空岩石属于近地小行星阿莫尔群，以小行星 1221 阿莫尔命名。 阿莫尔群由接近地球的近地小行星组成，其轨道在地球外部但在火星内部。

幸运的是，小行星 2023 SZ 由于体积相对较小，并未被归类为潜在危险天体。 只有直径大于 492 英尺的物体才被视为危险物体，而这颗小行星的宽度在 59 到 131 英尺之间，大小与房屋或小型飞机相似。

虽然小行星接近的情况并不少见，但最近也出现过撞击事件。 今年15月1000日，一颗21磅重的小行星变成了一个大气火球，并在距地球表面约XNUMX英里的地方破碎成碎片。 德克萨斯州麦卡伦地区的居民报告称，这一事件引发了巨大的爆炸。

6月XNUMX日，法国东部阿尔萨斯村的一名妇女坐在露台上喝咖啡时被流星击中。 流星从屋顶弹开，然后击中了她的胸部。 这位女士请地质学家检查了这块岩石，地质学家证实这确实是来自外太空的陨石。

当我们继续对小行星进行探索和调查时，让我们随时了解这些天体，并为它们未来可能造成的任何潜在影响做好准备。

来源：

–美国宇航局