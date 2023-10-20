印度洋深层珊瑚白化：气候变化影响的严厉警告

科学家们在印度洋深处发现了珊瑚白化的惊人发现，挑战了之前关于珊瑚恢复力的信念，并强调了气候变化对海洋生态系统的更广泛影响。 这一突破性的发现揭示了珊瑚礁白化的最深层证据，珊瑚礁白化的破坏发生在海面以下 90 米（300 英尺）以上的地方。

印度洋偶极子导致海水温度上升 30%，导致珊瑚受损，海底某些部分高达 80% 的珊瑚礁受到影响。 此前，人们认为这些深度能够抵御海洋变暖。 然而，这一发现对海洋温度上升造成的危害以及气候变化对自然世界造成的隐藏损害发出了严厉的警告。

普利茅斯大学的研究人员在《自然通讯》上发表了他们的研究成果，他们使用水下摄像机将实时图像传输到他们的研究船上。 这些图像让我们第一次看到已经白化的珊瑚。 有趣的是，虽然较深的珊瑚礁正在经历白化，但浅水珊瑚礁没有表现出受到伤害的迹象。

普利茅斯大学的研究团队十多年来一直对中印度洋进行广泛研究，利用各种方法监测和了解该地区独特的海洋学和生命。 在 2019 年 XNUMX 月的一次研究巡航中，首次观察到珊瑚受损的证据，当时使用了配备摄像头的遥控水下航行器。

对研究巡航期间收集的数据以及对海洋条件和温度的卫星监测进行的进一步分析表明，虽然表面温度几乎没有变化，但表面以下的温度却显着升高。 温跃层的加深是由厄尔尼诺现象的区域放大引起的，最终是珊瑚白化的根本原因。

这项研究的意义重大。 它展示了中光珊瑚生态系统对热应力的脆弱性，并提供了气候变化对海洋影响的新证据。 中光珊瑚日益白化将导致珊瑚死亡、生物多样性丧失以及这些珊瑚礁提供的关键生态系统服务减少。

尽管部分受影响的珊瑚礁已显示出恢复的迹象，但对深海海底的持续监测至关重要。 重要的是要认识到，浅水珊瑚也正在遭受更频繁和更严重的损害，而中光珊瑚能够弥补这一点的假设现在值得怀疑。 由于深水珊瑚在很大程度上仍未得到充分研究，因此地球上类似的白化事件很可能没有引起人们的注意。

各地区的海洋学正在受到自然发生的循环的影响，而气候变化又加剧了这种循环。 厄尔尼诺现象和印度洋偶极子的共同影响正在对中印度洋造成严重影响。 应对这些挑战并增加我们对深水珊瑚生态系统的了解对于减轻气候变化对世界的破坏性影响至关重要。

来源：

– 普利茅斯大学

– 自然通讯