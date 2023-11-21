沉浸在宁静之中：探索价值 345 万欧元的西科克农舍的魅力

探索位于西科克中心的迷人农舍，体验乡村生活的缩影。 这座宁静的房产价值 345 万欧元，为您提供远离都柏林 14 区喧嚣城市生活的愉悦场所。这座田园诗般的住宅采用可持续翻新，体现了原始结构的精髓，将传统美学与现代舒适完美地融为一体。

宽敞的农舍坐落在一片广阔的土地上，让您沉浸在大自然的美景中。 该酒店拥有连绵起伏的山丘、郁郁葱葱的绿色草地和宁静的氛围，为那些寻求和平与孤独的人们提供了一个受欢迎的休息场所。

走进农舍，您会被它温暖而温馨的氛围所吸引。 室内设计经过精心设计，保留了农舍的质朴魅力，同时高雅地融入了现代元素。 从裸露的木梁到石头壁炉，每个细节都散发着历史感和个性。

经过翻新的农舍拥有充足的起居空间，包括舒适的客厅、设备齐全的厨房和宽敞的卧室。 酒店还设有一个迷人的户外露台，您可以在那里品尝早晨的咖啡，同时沉浸在令人惊叹的风景中。

如果您向往简单的生活，远离城市的喧嚣和拥堵，这座西科克农舍是完美的投资。 无论您是想在宁静的环境中退休还是寻找迷人的度假屋，这家酒店都提供无限的机会来创造持久的回忆。

常见问题解答：

问：西科克农舍的价格是多少？

答：农舍售价为 345 万欧元。

问：农家乐的位置在哪里？

答：农舍位于西科克风景区。

问：农舍提供现代化设施吗？

答：是的，农舍进行了可持续改造，融入了现代舒适设施，同时保留了其乡村魅力。

问：农舍周围都是大自然吗？

答：是的，该物业坐落在连绵起伏的山丘和郁郁葱葱的绿色草地之间，提供宁静且风景如画的环境。