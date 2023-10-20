新研究显示 40% 的人选择对自己决定的后果保持无知

阿姆斯特丹大学研究人员进行的一项新研究发现，40% 的人选择对自己的决定如何影响他人一无所知，往往利用这种无知来表现得更加自私。 这种行为被称为“故意无知”，类似于消费者对他们购买的产品的有问题的来源视而不见。

研究人员对涉及 22 名参与者的 6,531 项研究进行了荟萃分析。 在这些研究中，一些参与者被告知其行为的后果，而另一些参与者则可以选择学习或保持无知。 研究人员发现，当有选择时，40% 的人选择不了解自己行为的后果。

此外，研究表明，故意无知与利他行为的减少有关。 与那些选择保持无知的参与者相比，那些意识到自己行为后果的参与者采取慷慨行动的可能性要高出 15.6 个百分点。

研究人员推测，故意无知的原因之一可能是希望保持作为一个利他主义者的积极自我认知。 研究发现，选择了解自己行为后果的参与者表现出慷慨行为的可能性要高出 7 个百分点，这表明真正的利他主义者更倾向于自我教育了解其决定的后果。

这项研究揭示了故意无知的普遍性和有害影响。 它表明，许多被认为是利他主义的行为可能更多地是由社会压力和自我形象驱动的，而不是真正关心他人的福祉。 了解故意无知背后的动机可以帮助制定策略来打击这种行为并促进更明智的决策。

来源：

美国心理协会（APA）

阿姆斯特丹大学