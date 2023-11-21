揭开中国火箭坠入月球的神秘面纱

去年，月球目睹了一次不寻常的事件，一个人造物体与其表面相撞，形成了一个明显的双陨石坑。 最初的猜测是该物体可能是 SpaceX 猎鹰 9 号火箭的碎片。 然而，随后的调查使科学家们相信，这个被称为WE0913A的物体与中国的嫦娥五号-T5探月任务有关，可能是废弃的中国火箭助推器。

出于对这起神秘坠机事件的兴趣，来自亚利桑那大学、加州理工学院、冥王星计划和行星科学研究所等知名机构的专家团队开始了揭开真相的使命。 通过利用地面望远镜，他们仔细跟踪了WE0913A的轨迹，并得出结论，它源自2014年嫦娥五号-T5任务期间部署的中国长征火箭。

更有趣的是，他们的调查发现了一些线索，表明废弃的火箭级可能携带着未公开的有效载荷，这给该事件增添了一层额外的谜团。 当 WE0913A 向月球表面下降时，它表现出有序的翻滚，而不是预期的摇摆运动。 专家推测，该物体的稳定旋转表明存在一个重要的配重，平衡火箭级一侧的两个发动机。

亚利桑那大学航空航天与机械工程系的博士生坦纳·坎贝尔解释说：“我们进行了扭矩平衡分析，结果表明，这么大的重量会使火箭的重心移动几英寸——事实并非如此。” t 几乎足以解释其稳定的旋转。 这让我们认为前面一定有更多的东西。”

此外，科学家们对中国火箭撞击形成的双陨石坑着迷。 两个大小相等的陨石坑的存在，一个东边的陨石坑宽约 18 米，西边的陨石坑跨度约 16 米，这让研究人员感到困惑。 坎贝尔说：“我们知道，就嫦娥五号T5而言，它的撞击几乎是垂直向下的，为了使这两个陨石坑的大小大致相同，你需要两个彼此距离大致相等的质量。”

最终，未公开的有效载荷之谜仍未解开，为猜测和想象留下了空间。 中国火箭坠入月球的神秘事故提醒我们，我们的宇宙附近还有等待探索的奥秘和奇迹。

问：什么是WE0913A？

答：WE0913A 是对撞击月球表面并留下独特双陨石坑的人造物体的称呼。

问：WE0913A 据信与哪个任务有关？

答：科学家认为WE0913A与中国嫦娥五号-T5探月任务有关。

问：什么证据表明 WE0913A 携带未公开的有效负载？

答：WE0913A 向月球表面下降时表现出的有序翻滚表明存在大量配重，但这不足以解释其稳定的旋转。

问：中国火箭造成的双陨石坑有何独特之处？

答：这两个陨石坑的大小大致相同，这使得科学家推测撞击涉及两个大致相等的质量，但它们在物理上彼此分离。