研究发现杉木中年碳汇率最高

华南植物园研究人员近期进行的一项研究表明，杉木（又名杉木）在中年时期的碳汇率最高。 这一发现具有重要意义，因为杉木在中国南方的造林项目中被广泛使用，了解其固碳能力有助于减缓气候变化。

该研究以广东省某林场为研究对象，收集了不同树龄杉木的碳储量和固碳能力数据。 研究人员分析了树木、林下植被、凋落物、土壤和整个生态系统等各个组成部分的碳储量。

结果显示，碳储量随着森林年龄的增长而显着增加，生态系统总碳储量从129.11年龄的每公顷348.43兆克增加到60年龄的15兆克，几乎增加了两倍。 杉木固碳率在前两个龄期总体呈上升趋势，在20~XNUMX年龄范围内达到峰值，随后在随后的龄期逐渐下降。

研究得出结论，杉木的固碳率取决于其树龄，其中15至20年的中龄时期固碳率最高。 首席研究员刘巨秀认为，这些发现对于国家减缓气候变化行动和植树造林计划具有重要价值。

这项研究发表在《整体环境科学》杂志上，揭示了杉木的碳封存潜力，并强调了其在减缓气候变化方面的作用。 它为参与造林工作的政策制定者和组织提供了有用的见解，强调了考虑树木年龄在最大化碳固存效益方面的重要性。

来源：

– 中国科学报

– 整体环境科学