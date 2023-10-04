中国巡天太空望远镜：美国宇航局哈勃望远镜的潜在竞争对手

中国正准备发射巡天太空望远镜，这种航天器不仅可以增强国家的天文研究议程，还可以增强其空间站综合体的能力。 这台公共汽车大小的望远镜主镜直径为 6.6 英尺，将与中国天宫空间站同步运行。 其使命预计将持续十年，并有可能延长。

巡天太空望远镜的设计目标是在性能上超越美国宇航局的哈勃太空望远镜。 它将在中国空间站附近运行，以便中国宇航员在必要时对其进行维修和升级。 中国载人航天工程局副局长林西强预计宇宙学、暗物质、暗能量、恒星形成、演化和系外行星等方面将取得突破。

讯天的独特之处在于它的大视场，比哈勃望远镜大300倍以上。 这意味着它可以捕捉宇宙的高清全景图，其空间分辨率与美国宇航局的同类产品相当。 该望远镜旨在进行深场巡天观测和天体精细观测。 CSST科学数据还原系统项目科学家李然将巡天与哈勃进行了比较，他表示，虽然哈勃可以看到一只羊，但巡天可以在相同的分辨率下探测到数千只羊。

中国载人航天工程总设计师周建平称赞“巡天”是中国空间站计划启动以来最重要的科学工程。 他强调了其先进的紫外成像能力以及将中国天文学研究提升到国际领先水平的潜力。

尽管“巡天”的能力大部分仍处于保密状态，但与哈勃相比，其更广阔的视野预计将允许令人兴奋的研究。 尽管如此，由于缺乏有关该望远镜的公开信息，一些研究人员表示怀疑。 然而，中国的巡天太空望远镜有潜力彻底改变天文学并巩固中国在该领域的领先地位。

来源：

– https://www.space.com/china-xuntian-space-telescope

– https://www.nasaspaceflight.com/2022/01/china-readies-xuntian-space-telescope/