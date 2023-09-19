中国最近推出了位于青海省山区的最新宽视场望远镜——宽视场巡天望远镜（WFST）。 WFST 直径为 8.2 英尺（2.5 米），是北半球最大的时域测量设施。 它配备 9k x 9k 镶嵌 CCD 探测器，水平和垂直轴分辨率均为 9,000 像素，使其能够捕获详细的天文图像。

WFST由中国科学技术大学和中国科学院紫金山天文台（PMO）联合开发，旨在随着时间的推移监测天空的特定区域，探测超新星和恒星等瞬态天文事件。潮汐破坏事件。 它还将增强中国近地天体监测和预警能力。

WFST 发布的首张图像是仙女座星系的令人惊叹的肖像，展示了其宽视场和高分辨率能力。 该望远镜先进的设计特点，如减少杂散光的长镜筒和获得更高灵敏度的更小的遮光面积，使其可与最先进的国际观测设备相媲美。

WFST 于 2019 年 13,120 月在冷湖镇附近开始建设，该镇位于平均海拔 4,000 英尺（XNUMX 米）的高原上。 这个战略位置提供了晴朗的夜空、稳定的大气条件、干燥的气候和最小的光污染。

WFST代表了中国天文学的重大进步，凸显了中国在该领域的专业知识。 该望远镜以中国古代哲学家墨子（又名墨子）的名字命名，他进行了早期光学实验，展示了中国的国内创新和科学进步。

Sumber:

– 中国科学技术大学

– 中国科学院 (CAS) 紫金山天文台 (PMO)

– 央视+