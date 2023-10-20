中国的三北造林工程（TNAP）也被称为“绿色长城”，在防治荒漠化和改善环境方面取得了成功。 中国科学院应用生态研究所中国科学家最近在《生态过程》上发表的一项研究表明，TNAP还创造了巨大的碳汇。

TNAP启动于1978年，是全球最大的生态恢复项目，横跨中国东北、中北部和西北干旱半干旱地区。 研究人员利用遥感图像、实地观测和国家森林清查数据，估算了生物量、土壤中碳储量的增加以及“生态效应碳”，即植树造林减少土壤流失而产生的碳固存。 。

研究发现，TNAP项目区森林总面积从221,000年的约1978万平方公里增加到379,000年的约2017万平方公里。过去47.06年，TNAP每年贡献的碳汇量为0.843万吨。年。 此外，地上和地下生物量碳汇从1978年的2.08亿吨增加到2017年的XNUMX亿吨。

研究人员强调了“生态效应碳”的重要性，它约占碳汇增量总量的16%。 这表明生态效应在决定受保护森林碳储量分布方面发挥着关键作用。 研究强调，在估算碳汇和开发碳相关模型时，不应忽视植树造林的生态效应带来的固碳效益。

本研究为评估国家生态修复项目的碳汇能力和生态系统功能评估价值提供了基准。 它展示了中国“绿色长城”不仅在改善环境、减少二氧化碳排放方面的重大影响。

来源：中国科学院，DOI：10.1186/s13717-023-00455-8