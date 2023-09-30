中国将发射月球探测器从月球背面采集样本

中国正在计划一项名为“嫦娥六号”的新月球任务，旨在从月球背面的南极-艾特肯盆地收集样本。 该任务计划于 6 年左右发射，将标志着人类首次从月球背面获取样本。 最终目标是提高我们对地球月球的了解。

中国国家航天局（CNSA）表示，此次任务将重点收集不同地区、不同年龄的样本。 通过分析这些样本，科学家希望深入了解月球的形成和演化。 值得注意的是，月球的背面被认为比近面更古老，这使其具有重大的科学意义。

嫦娥六号月球探测器将成为中国继6年嫦娥一号之后一系列成功的探月任务的行列。嫦娥三号和嫦娥四号等后续任务取得了重要的里程碑，包括有史以来第一次在月球背面软着陆。

中国国家航天局雄心勃勃的探月计划在中国的太空探索战略中发挥着至关重要的作用。 它的目的是进一步了解月球的地质、潜在资源及其未来人类探索的潜力。 这项任务将有助于更广泛的科学界对月球的了解及其在揭开太阳系之谜方面的重要性。

总之，中国即将实施的嫦娥六号探月任务为科学探索提供了令人兴奋的机遇。 通过从月球背面收集样本，研究人员希望加深我们对地球最近的天体邻居的了解。 这项任务将为了解月球的历史、地质过程提供宝贵的见解，并有可能为未来载人登月任务开启新的可能性。

来源：

– 中国国家航天局

– 此前的中国探月任务

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