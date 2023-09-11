中国启动探月航天器命名竞赛

中国呼吁公众为两艘航天器命名，这两个航天器将在中国2030年之前将宇航员送上月球的计划中发挥至关重要的作用。中国载人航天工程局（CMSA）发起了一项竞赛，邀请人们为它们提交名字载人月球着陆器和新一代载人航天器。

CMSA明确，所选名称应体现载人航天相关的核心价值观和元素，并突出中国在智能制造方面的专业知识。 大赛将持续至30月10日，经初选，机构将选出XNUMX名入围选手。 入围名单将开放网络投票，由航空航天和文学领域专家组成的评审小组做出最终选择。

中国已经对新一代载人飞船进行了试验，预计将于2027年使用长征十号火箭进行全面试飞。 有关月球着陆器的信息较少，但有报道称其重量约为 10 磅，由着陆模块和推进模块组成。 该着陆器旨在将两名宇航员运送到月球表面并返回月球轨道。

此次任务需要长征十号火箭进行两次发射。 CMSA 发布的详细动画直观地展示了着陆器、航天器和任务的预期进展。

这一举措让公众能够参与国家雄心勃勃的月球探索目标。 它旨在吸引和激励中国人民，培养航天计划的民族自豪感和主人翁意识。 此次竞赛体现了中国对推进太空探索的承诺，并希望通过所选名称来体现其成就的精髓。

来源：

– 中国载人航天工程局（CMSA）